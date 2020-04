Vreau sa-mi iau masina ieftina – Logan nou sau straina second hand?

Evident dupa ce trece pandemia si scapam de criza economica ce va urma. Totusi, anul acesta vreau sa-mi schimb masina, iar eu cu Darius nu ne putem intelege in privinta unui aspect.

Pe scurt, vreau sa-mi schimb masina, una in care au intrat 6000 de euro in 3 ani. Stati linistiti, 1000 au fost de nevoie iar 5000 de placere 🙂 Totusi, este o masina mica si veche care incepe sa-si arate vechimea mai ales la caroserie.

Asadar, m-am decis sa o vand fara sa ma gandesc la banii cheltuiti cu ea. Chiar nu ma doare sufletul, deci nu vreau sa vorbim despre asta pentru ca a fost strict alegerea mea.

Bugetul pe care il aloc viitoarei masini este de 6000 euro + banii pe care ii voi obtine pe actuala masina, aproximativ 1500-2000 euro.

Aici intervine „cearta” mea cu Darius, deoarece sunt la suma la care pot alege un Logan nou sau o masina straina second hand de la un brand mai calitativ. Initial eram foarte fixat pe Logan, dat fiind faptul ca este o masina noua. Mi-am schimbat imediat parerea dupa ce am condus unul si am vazut anumite aspecte care m-au deranjat.

In primul rand eu sunt un om atent la detalii si orice ar fi nu vreau sa fac downgrade. Viitoarea masina trebuie sa imi ofere dotari mai bune decat actuala si o putere mai mare. Altfel nu vad un motiv serios sa o mai vand. Problemele de caroserie le pot reparat foarte usor la un cost maricel totusi.

Ce nu mi-a placut la Logan si nu imi place in continuare:

pozitia de condus foarte incomoda

plasticele si finisajele de la interior foarte slabe

portbagajul care iti sare in fata cand il deschizi

arcurile de la portbagaj

mocheta care nu este prinsa in portbagaj

motoarele mici pe benzina

volanul care la viteze mici nu revine la pozitia initiala dupa un viraj

antifonarea slaba

dotarile slabe chiar si pe versiunea de top

rugina care apare destul de repede

zonele neprotejate ale caroseriei si predispuse la rugina prematur

Ce imi place la Logan:

motoarele si cutiile sunt fiabile

piese si revizii ieftine

oricine o poate repara

spatiul generos

nu te ploua in el

Am analizat foarte bine piata auto, o fac de ani de zile din pura placere dar cu o atentie mai sporita in ultima vreme. Am inteles destul de clar ca atunci cand vine vorba de motoare diesel trebuie sa alegi o europeanca. Nemtii si francezii stiu sa faca motoare diesel bune. Asiaticii sunt fix pe dos, ei stiu sa faca motoare pe benzina foarte bune. Cand spun asiatici ma refer la japoneze, masiniile coreene nu sunt tocmai pe placul meu.

Cum eu imi doresc o benzinara din motive evidente, n-am altceva de ales decat o japoneza. Sunt singurii care imi pot oferi un motor pe benzina fiabil, fara consum ridicat de ulei si cu o tehnologie verificata.

Un bun exemplu pe care il pot da este motorul de 1.6 MZR de 105CP de pe Mazda 3 sau motorul de 2.0 MZR 150cp tot de pe Mazda 3. Sunt doua motoare fara turbina cu distributie pe lant, tehnologie clasica, fiabila si care cer sa fie turate. Sau 1.8 aspirat de la Honda.

Problema este ca in bugetul meu nu pot alege o masina tocmai noua ci una de 10 ani vechime. Honda Civic, Mazda 3 sau Toyota Auris sunt doar cateva exemple care imi ofera dotarile si motoarele pe care eu le caut. Dar au deja 10 ani vechime.

Aici lucrurile trebuie puse in balanta:

Masina japoneza de 10 ani vechime, Euro 5, sub 100.000km, dotari premium vs Dacia Logan noua, Euro 6, 0 km, dotari modeste.

Darius mi-a spus ca nu ma lasa el sa-mi iau masina veche si probabil imi interzice si accesul pe site daca fac asta. Imi recomanda cu caldura Loganul, lui ii place. Apropo, vedeti si review-ul la Logan Stepway facut de el AICI.

Fiind intr-un conflict puternic cu Darius astept si parerile voastre in sectiunea de comentarii. In acest moment eu sunt fixat pe Mazda 3 2010 2.0 MZR 150CP sau 1.6 105CP. Este o masina spectaculoasa din punctul meu de vedere si am gasit oferte bune chiar de la reprezenta Mazda din Germania.

Voi ce ati face in locul meu? Ati alege Loganul sau alta marca? Ce alta marca ati alege si de ce? Ce motorizare?