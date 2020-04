Mi-am luat masina second hand si am mers pe varianta diesel

In timp ce Gabriel isi cauta masina, eu mi-am gasit aleasa anul acesta de 14 februarie, doar ca situatiile sunt putin diferite.

In timp ce Gabriel isi cauta o masina pentru daily use eu cautam ceva de nisa, o masina mai mult pentru weekend-uri, concedii salbatice si overlanding. Overlanding este un concept care a inceput sa-si faca aparitia si in Romania mai prin anii 2000, in timp ce in alte tari au existat adepti si prin anii 90 sau chiar inainte.

In ce consta overlanding-ul? Overlanding se rezuma la o calatorie in care atractia principala este drumul, calatoria propriu zisa si se rezuma la mii de km parcursi cu masina. In principiu overlanding-ul se face cu o masina de teren, potenta, dormit la cort, mancat la ceaun, foc de tabara, natura si mult zen.

Microbul masinilor de teren il am demult, aveam deja o masina de teren – un Suzuki Samurai din 1988. De 6 ani il folosesc la plimbari in natura iar in sezonul cald il foloseam chiar ca masina de baza. E o masina zgomotoasa, fara air-bag-uri, aer conditionat si alte dotari care acum sunt nelipsite pe orice automobil – pe scurt e o masina spartana. Avantajul ei este ca avand motorul mic – 1300cmc si electronica lipsind cu desavarsire, se poate repara in aproape orice conditii, iar taxele si impozitele erau accesibile si pentru un student. Cand conduc masina asta este vorba de placerea de a conduce – e o masina pe care eu o conduc, nu ma conduce ea pe mine. E o masina la care ii cunosc dimensiunile si nu imi piuie nimic cand dau prea mult cu spatele.

Pe cat de potenta este ea in teren accidentat si oricat de mult imi place sa o conduc, cu timpul am observat ca are si dezavantaje: e micuta, scutura foarte tare, pe autostrada merg cu maxim 105km/h datorita rotilor si la drum lung poate fi obositoare. Am facut in tara in 4 luni 11.000km cu ea off-road plus asfalt. Atunci am inceput sa resimt dezavantajele acestea, iar intre timp il descoperisem pe Gunther Holtorf si al sau Mercedes G Class produs in 1988.

Pe scurt, dupa caderea zidului Berlinului, neamtul si-a cumparat un Mercedes G Class nou nout, cu motorizare diesel 3.0 de 88 de cai la o masina care cantarea peste 2 tone – ceva de neimaginat in ziua de astazi. Ce a facut el cu acest Mercedes? A calatorit timp de 26 de ani, a vazut 216 tari, iar motorul a facut aproape 884.000km. Intreaga poveste o gasiti aici, iar masina se gaseste acum expusa la muzeul Mercedes din Stuttgart, unde imi doresc sa ajung.

Din momentul in care l-am descoperit pe Gunther, nu cred ca am vreun apropiat caruia sa nu-i fi povestit de el. Urmatorul meu tel in viata a fost stabilit: strangerea de bani pentru un Mercedes G Class vechi si apoi planificare expeditie. Intentia mea era sa caut un G Class 1990-1992 in 5 usi cu aer conditionat, cutie de viteze manuala si motorul 3.0 diesel, dar varianta de 116cai putere. De ce asa vechi? Pentru ca generatiile respective de G class sunt ca niste tancuri si pentru ca electronica le lipseste cu desavarsire. Practic daca raman izolat in salbaticie si apare o defectiune, o pot repara singur daca am cunostiinte de mecanica. Ce s-a intamplat in urmatoarele luni in care am cautat Mercedes-ul si aveam alerte peste alerte si filtre plus notificari setate pe adresa de mail? Pai cam asa:

credeam ca in 10k euro voi gasi masina, la 10k euro am gasit niste coji – una decenta era minim 15k euro, care mai necesita cam 5k investitii ca sa treaca ITP-ul;

am facut o simulare a costurilor de intretinere, practic masina manca si eu ma uitam;

masina avand 30 de ani vechime voiam sa o inscriu la Retromobil, pentru a fi scutit de impozit 2200RON pe an datorita motorului mare de 3.0, dar masina trebuie sa aiba pana la ultimul surub original pentru a primi certificatul, eu voiam sa-i pun troliu si roti mai mari, asa ca Retromobil iese din discutie;

am condus unul de 116cai si era destul de puturos;

foarte putine G-uri din perioada respectiva aveau aer conditionat;

ce a pus capac – motorul non-Euro: pe cand era revizuita masina si as fi fost pregatit de expeditie, probabil motoarele non-Euro erau interzise.

Asa ca am renuntat la G class, dar nu si la vis si am inceput sa caut alte variante:

Toyota Land Cruiser HDJ100 cu motor diesel 4.2 si 202 cai putere, Euro 2. Am gasit cateva inmatriculate ca autoutilitare cu 5 locuri, ceea ce insemna 400-500RON impozit pe an. Am intrebat si cautat argumente pro si contra: motorul este nemuritor, foarte fiabil, dar puntea fata nu este rigida, iar problemele la caseta de directie si planetare sunt la ordinea zilei. Costuri de intretinere mari. In tara o astfel de Toyota gaseam intre 8k si 14k euro. Un tip care se ocupa de Toyote gasisem la mine in judet – Hunedoara, deci piese gaseam.

Land Rover Defender 110: alta masina cu motor tot diesel la care am renuntat rapid ca varianta – foarte putine si intretinerea scumpa.

Toyota Land Cruiser HDJ80 cu motor tot de 4.2 dar fara turbo, 167 de cai putere, produsa intre 1990 si 1997. Majoritatea pe care le-am gasit aveau de la 350.000km pana la 1 milion de km, iar pretul de pornire a uneia decente era 15k euro – o alta masina legendara pe care australienii o folosesc si in ziua de astazi pentru overlanding.

Nissan Patrol – o masina de teren foarte populara in Romania si cu un pret mai apropiat de bugetul meu, cu referinte bune.

Am decis asupra Nissan-ului si am inceput cautarea. Modelul spre care mi-am concentrat atentia a fost Y60, produs intre 1987 si 1997. O alta masina clasica, cu putina electronica dar strictul necesar pentru ce aveam eu nevoie. Cel mai popular motor, alt diesel de 2800cmc de 116cai putere. Surpriza a fost faptul ca era mai scumpa decat generatia urmatoare – Y61 – pentru simplul motiv ca era mai mare cererea pentru modelul acesta – mai multi il preferau pentru off-road soft si extrem pentru ca era robust si simplu. Modelul lung in 5 usi cum imi doream eu era foarte rar si nu gasisem nici unul in regula din punct de vedere legal. Erau fie inmatriculate pe Bulgaria, fie cu motoare schimbate (motor de BMW) sau autoutilitare cu 2 locuri, nu cu 4/5, fie masini forjate pana la refuz.

M-am mutat la Y61, unde am inceput un alt research:

motorul de 2.8 turbo diesel de 130CP si norma de poluare Euro 2 s-a pus din 1997 pana in 2000. Un motor fiabil si bun cu un consum decent pt o masina de 2.5tone: 15% in oras si 9% in exterior;

motorul de 3.0 turbo diesel de 158-160 de cai, produs din 2000 pana in 2009. Acesta a avut diverse revizii si generatia 2000-2004 inclusiv au avut defecte de fabricatie, pistoane subdimensionate si probleme cu chiuloasa. Practic toti patrolistii stiau ca motorului respectiv daca „ii dai sa puta” exista sansa sa-l distrugi.

anul 2005 a adus un facelifit pentru Y61 si o revizie la motor, acelasi turbo diesel 3.0 de 160cp, Euro 3, motorul in sfarsit nu mai crapa;

2007-2009 a adus o noua modificare motorului si a introdus common-rail si motorul a ajuns Euro 4 – mai silentioasa decat cea Euro 3 si putin mai sprintena.

Am stabilit noi principii de cautare:

Y61 motor de 2.8 sau 3.0 minim 2005;

5 usi pentru ca voiam masina lunga – sa pot dormi in ea la nevoie si sa imi incapa tot survival-kit-ul, ma saturasem de masini mici;

sa fie autoutilitara cu 4/5 locuri in acte ca sa pacalesc impozitul anual si sa pot merge legal cu mai multe persoane in masina;

cutie de viteze manuala.

Incepusem sa imi fac si desene pentru ca incepusem sa-mi pierd rabdarea……

Cea mai apropiata varianta o gasisem la final de ianuarie direct in Cluj: un Y61 din 2008 cu motorizare common-rail, Euro 4, autoutilitara cu 2 locuri/ 5 usi trecute in acte – 14000 de euro, full options pretul ei de catalog fiind 63.000Euro. M-am interesat putin care e treaba cu autoutilitarele si numarul de locuri: cele mai multe autoutilitare se gasesc in Belgia si Olanda deoarece acolo oamenii le folosesc la ferme, pentru carat. Majoritatea opteaza pentru autoutilitara cu 2 locuri pentru ca scot bancheta spate si folosesc spatiul pentru transport. Obligatoriu este sa ai un perete despartitor in spatele scaunelor, unde incepe spatiul de depozitare. In Romania cele mai multe masini de teren in genul in care cautam eu erau cu 2 locuri. Am discutat cu diverse persoane care au masina in acte autoutilitara cu 2 locuri, dar au bancheta spate si geamuri fumurii, practic 4/5 locuri pe scaune. Toti au dat acelasi raspuns: nu ne-a oprit nimeni in tara. Austriecii si nemtii stiu combinatiile pe care le fac romanii, iar cand vad o masina de teren cu numere de Romania, fac verificari. Daca in masina sunt 4 persoane iar in talon sunt trecute 2 locuri, chiar daca in masina exista scaunele ca de fabrica nu conteaza: tu te alegi cu amenda iar pasagerii extra trebuie sa coboare.

Desi ma intelesesem cu baiatul respectiv la 12.000 de euro pentru masina, faptul ca as fi putut avea probleme in afara tarii m-a facut sa renunt la masina.

Castigatoarea a venit la scurt timp dupa, pe 14 februarie verificam piata pe Autovit. Am ordonat anunturile dupa data si ochii mi-au sclipit: Nissan Patrol y61 autoutilitara cu 5 locuri, provenienta Belgia.

L-am sunat pe om, era in Floresti, langa CJ, a doua zi am mers sa vad masina, am dat o tura cu ea, iar apoi avansul. Masina este un Nissan Patrol Y61 din 2005, fabricat in Japonia, 200.5000km pe ceas, cu un singur proprietar in Belgia, un inginer care a luat-o de noua. Cat timp masina a fost in garantie, toate schimburile si reviziile s-au facut la service-uri autorizate Nissan in Belgia, iar apoi omul a pastrat in continuare istoricul si toate facturile masinii pana in noiembrie 2019, cand a fost ultima oara in service la 195.000km. Am verificat online VIN-ul pe 3 site-uri si totul a fost confirmat. Masina a costat 10600Euro. Din pacate am o singura poza cu ea, intrucat dupa ce am luat-o masina a ramas la tata la Deva pentru a fi inmatriculata si preparata.

Dupa achizitie au zburat alti bani:

bani necesari RAR si inmatriculare;

troliu;

chit telescoape si arcuri OME pentru conditii dificile cu inaltare +5CM;

cric high lift;

5 jante de tabla si 5 anvelope Maxxis Bighorn de 33;

alte accesorii mai marunte

In total cam inca 5000 de euro.

La ora actuala masina nu este gata, doarece stim cu totii ce a urmat, dar eu raman optimist ca vara asta voi reusi sa ma bucur de masina.

Ca incheiere, este prima oara cand m-am implicat 100% in cautarea unei masini si ce am sesizat cand vine vorba de anunturi de vanzare postate in Romania si nu numai:

oamenii mint de ingheata apele, te mint chiar pe fata fara nerusinare cand pui intrebari incomode: de exemplu motorul de BMW pe Nissan – cum trec la ITP cu el? „Ce ITP domn’le, masina asta nu merge pe asfalt”; „Sasiul are rugina?” „Nu are, e curat!” Am batut multi km si cand am ajuns sasiul nu ca era ruginit, ci bagai surubelnita prin el.

anunturile sunt incomplete, uneori chiar gresite si cu informatii de baza lipsa ( prezenta aer conditionat)

pozele sunt realizate de multe ori in bataie de joc – la unele nu imi dadeam seama daca e cu 3 usi sau cu 5 usi masina fiind pozata doar frontal.

multi cu anunturi imcomplete sunt foarte binevoitori si chiar te roaga sa-i suni pentru orice intrebare: acolo incepe un proces de prezentare al produsului si niste comparatii mai ceva decat face Huawei cu al sau Night mode comparativ cu competitia;

nu sunt pregatiti sa negocieze, chiar se simt jigniti, desi nu am facut nici o oferta nesimtita, prefera sa ramana cu masina. Am vazut nenumarate care au scazut cu 20% pentru ca nu se vindeau.

Alt aspect foarte important cand va cumparati o masina, indiferent ca e second sau nu: simulati daca o puteti intretine cum trebuie. Exista deja suficiente site-uri de piese auto ca sa va faceti o idee despre preturile consumabilelor. La Suzuki Samurai un kit de ambreiaj ma costa 350RON, la Nissan Patrol de exemplu costa 1500Euro pentru ca e cu dubla volanta. Un ambreiaj heavy duty ajunge si la 2500Euro.

Intr-un final, desi nu era Mercedesul pe care il asteptam, colegul Gabriel mi-a facut o surpriza cand am avut mini team-building-ul echipei si mi-a facut cadou o macheta. Cumva, cu un G class tot am ramas! P.S. Multumesc Gabi!