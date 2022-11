Seria Galaxy S23 va folosi un Snapdragon 8 Gen2 personalizat

Snapdragon 8 Gen2 a fost anuntat oficial, iar cel folosit de seria Galaxy S23 va avea un cod diferit si va fi diferit comparativ cu cel utilizat in restul telefoanelor.

Informatia vine de la Ice Universe, care declara ca atat partea de CPU cat si partea de GPU vor opera la frecvente mai mari comparativ cu varianta prezentata oficial de Qualcomm si aceasta versiune overclockata ar urma sa fie disponibila doar pentru telefoanele Samsung.

SamsungÔÇÖs special edition Snapdragon 8 Gen 2 (we donÔÇÖt know its official name yet) CPU 3.2GHzÔćĺ3.36GHz. Surprisingly, the GPU is also increased from 680MHz to 719MHz

— Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2022