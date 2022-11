Opinie nepopulară: Hidrolectrica nu știe să facă bani

Articolul o să pară total nepotrivit, dacă ne ghidăm după știre de aici sau după părerile unor cititori de la articolul lui Darius de săptămâna asta.

Doar c─â eu sunt clientul lor din februarie ╚Öi ╚Ötiu ce spun. Am primit p├ón─â acum facturile p├ón─â ├«n iulie, inclusiv, dar soacra mea, care are din aceea╚Öi lun─â contract la ei, a primit dor p├ón─â ├«n aprilie. Iar ultima factur─â o primise ├«n august, c├ónd am plecat ├«n concediu…

O mic─â remarc─â pentru cei care nu mi-au citit restul articolelor de pe aici: nu sunt genul de om care nu pune bani de-o parte, mai ales c├ónd ╚Ötie c─â are facturi de pl─âtit care vor veni din urm─â. Sunt, mai degrab─â, cump─âtat, ca s─â nu zic zg├órcit, c├ónd vine vorba de bani. Nu ╚Ötiu dac─â asta vine din copil─âria tr─âit─â ├«n comunism sau doar m-am educat eu s─â nu r─âm├ón f─âr─â lichidit─â╚Ťi vreodat─â, dar am grij─â tot timpul la aspectul acesta.

Revenind la subiectul ini╚Ťial, Hidroelectrica a anun╚Ťat la final de octombrie c─â opre╚Öte functionarea portalului de client, pentru a implementa noi softuri ╚Öi a migra bazele de date. Prin urmare, se vor ├«ntrerupe temporar procesul de facturare, ├«nregistrarea solicit─ârilor ╚Öi a reclama╚Ťiilor, precum ╚Öi r─âspunsurile la cererile care se afl─â ├«n curs de procesare.

Problema este c─â termenul ini╚Ťial a tot fost mutat, de la 10 la 15 noiembrie, dar acum, pe 20, tot nu este func╚Ťional. Asta ├«n condi╚Ťiile ├«n care, la un eveniment de business la care am participat, una dintre companiile de consultan╚Ť─â ale SAP Rom├ónia se l─âuda c─â a implementat deja o solu╚Ťie de facturare ╚Öi gestionare contracte la Hidroelectrica.

OK, o fi re├«nceput procesul de contractare, dar banii nu vin de acolo, ci din facturi. Ori, dac─â procesul este ├«nt├órziat sau chiar anulat, fie el ╚Öi temporar, fluxul de lichidit─â╚Ťi nu mai intr─â ├«n contabilitate. Dac─â Hidroelectrica ar fi companie privat─â ╚Öi nu de stat, probabil c─â facturarea s-ar face conform unui grafic strict ╚Öi f─âr─â ├«ntreruperi majore, pentru c─â salariile trebuie pl─âtite, furnizorii la fel, iar investi╚Ťiile nu au cum s─â a╚Ötepte, dac─â vrei s─â r─âm├ói competitiv. Dat fiind c─â statul rom├ón este ac╚Ťionar majoritar, cu 80% din ac╚Ťiuni, nu m─â mir─â deloc situa╚Ťia. Doar c─â nu cred ├«n teoriile conspira╚Ťioniste, cum c─â oculta mondial─â ╚Öi marile corpora╚Ťii interna╚Ťionale sunt ├«n spatele acestui fenomen, ci sunt de p─ârere c─â avem administratori extrem de slabi ╚Öi dezinteresa╚Ťi ├«n administra╚Ťia public─â…

Singura ╚Ötire bun─â despre Hidroelectrica este c─â va oferi energie ÔÇťla cel mai bun pre╚Ť din pia╚Ť─âÔÇŁ ╚Öi dup─â 1 ianuarie, ╚Öi pentru clien╚Ťii c─ârora le vor expira contractele, ╚Öi pentru clien╚Ťii noi!