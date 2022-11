Pozitia oficiala nVidia legata de cablurile de alimentare topite de la GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090 a fost lansata de nVidia luna trecuta si a generat optimism datorita performantelor impresionante alaturi de soc si groaza datorita consumului si pretului.

Mai multi entuziasti care si-au permis achizitionarea unei asemenea placi video s-au plans ca, conectorul de alimentare al acesteia s-a topit si au acuzat nVidia ca nu au furnizat un adaptor de calitate in pachetul placii video. RTX 4090 are un TDP de 450W si este recomandata folosirea unei surse de tip ATX 3.0, care se traduce prin costuri suplimentare pentru utilizator pentru a achizitiona o astfel de sursa. La noi am gasit una la aproape 1000RON.

nVidia s-a gandit ca majoritatea utilizatorilor nu vor dori sa faca un upgrade fortat si sursei, asa ca au oferit la pachet un adaptor ATX2.0 spre ATX3.0. Un numar de aproximativ 50 de cazuri au semnalat topirea acestui adaptor in zona de conectare cu placa video si au spus ca vina apartine celor de la nVidia, care nu au creat un adaptor de calitate, unul dintre utilizatori deschizand si proces impotriva lor.

Site-ul igorslab.de pare a fi de partea utilizatorilor dupa propria investigatie si declara ca intr-adevar adaptoarele sunt de calitate slaba si pot fi stricate chiar si prin indoire.

Cei de la nVidia au revenit cu un raspuns oficial asupra acestui subiect si au declarat ca vina nu le apartine si ca este vorba de eroare umana – cei care au montat adaptorul si au cuplat alimentarea catre placa video nu s-au asigurat ca este pus cum trebuie.

Cel mai probabil vor mai dura cateva luni pana situatia se va linisti.