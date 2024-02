Serviciile self-service/self-checkout nu sunt ce trebuie nici in „tarile civilizate”

Recent ne-am intors dintr-un concediu foarte fain in Austria. Vreau sa va povestesc ce am patit la doua benzinarii self-service din Austria si Italia si de ce aceste servicii iti pot da batai de cap.

Cum spuneam, acum cateva zile am revenit acasa. Anual ne place ca in luna ianuarie sa mergem cateva zile in Austria si sa ne dam cu sania pe niste partii foarte lungi. Am fost impreuna cu Darius in zona Neustif im Stubaital la sud de Innsbruck. E foarte faina zona, dar a fost foarte cald asa ca zapada nu prea am avut. A trebuit sa gasim o alta partie in Nauders, la granita cu Elvetia si Italia.

Per total a fost foarte fain. Hai ca va las si ceva de vizionat extra daca tot. View-urile astea sunt de prin Austria.

Dar eu altceva vreau sa va prezint si anume serviciile self-serive/self checkout. Si in Romania au aparut astfel de servicii prin Kaufland si Lidl si le folosesc doar atunci cand am 1-2 produse de scanat, altfel ma pun la o casa clasica. Cand am multe produse dureaza mai mult sa le scanez eu si casa se blocheaza destul de des. Pana vine un baiat sa o deblocheze dureaza si este foarte frustrant.

Revenind la peripetia mea…

Am facut plinul la Bucuresti (60 litri) si am mai bagat 30 de litri la Rompetrol langa Arad. Este o benzinarie noua deschisa pe autostrada la cateva minute de Nadlac. Au si KFC acolo. E misto, e mare. Uite asta.

Urmatorul plin l-am facut in Austria chiar in satucul unde aveam cazarea, deci am reusit sa depasesc 1000km cu un plin. Surpriza a fost cand am constatat ca benzinaria era inchisa, nu puteai sa folosesti nici toaleta. In schimb puteai alimenta si plateai direct la pompa. Pana acum nu am mai platit la nici o benzinarie self-service deci nu stiam exact cum functioneaza si am urmarit persoanele de la celelalte pompe sa vad cum procedeaza.

Alimentarea nu pornea pana nu bagai cardul si trebuia sa platesti 130 de euro. M-am speriat. De ce sa platesc 130 de euro inainte sa alimentez? Am plecat instant de la statia respectiva (asta) si am ajuns la un Shell (asta). Aceeasi problema! Benzinaria inchisa, alimentarea nu pornea.

Am bagat totusi cardul si am selectat pompa la care ma aflam eu. Am alimentat de 98 euro (full) si banii mi-au fost luati de pe card instant cand am oprit alimentarea. Sa zicem ca aici a fost OK, am primit si bonul si a fost in regula.

Am aflat ulterior cum functiona prima statie. Imi bloca 130 de euro de pe card si dupa aia primeam diferenta inapoi (a doua zi sau peste weekend daca era vineri). Pai bine Bobita….si eu daca nu am 130 de euro pe card ce fac? Poate vreau sa alimentez doar 40 de euro ca atat am bani pe card. Pot? Nu! Si de ce sa astept sa-mi primesc banii cateva zile? Nu-i normal.

M-am enervat rau de tot pe chestia asta pana cand am ajuns in Italia peste 2 zile si am aflat ca se poate si mai rau.

Aici am fost in Passo Sella si am alimentat la Eni (fix asta). La fel, benzinaria era inchisa (vorbim de miezul zilei) si puteai sa platesti cash sau card la un robotel. Am decis sa platesc cash ca sa nu ma intorc cu euro acasa. Am inteles din intructiunile de pe aparat cum se foloseste benzinaria si parea foarte simplu: bagi cati bani vrei tu, selectezi pompa, selectezi carburantul si porneste alimentarea. La final primesti un bon pe care il scanezi si primesti restul pe loc. Foarte tare, corect?

Na belea! Am bagat 100 euro, am selectat pompa, am selectat motorina, am alimentat de 88 euro. Bonul n-a iesit! A ramas blocat in aparat si cu greu m-am chinuit sa-l scot. Nici un personal care sa ma ajute.

Am reusit sa scot bonul intreg dupa 15 minute de chin si emotii. Surpriza! Bonul nu avea cod QR (deci nu aveam ce sa scanez conform instructiunilor de pe aparat) si nici codul scris pe el pe care puteam sa-l introduc manual nu a functionat. Aproape ca acceptasem ideea ca am pierdut 12 euro. Am intrebat si eu pe cineva care alimenta cum se procedeaza, iar raspunsul a fost dezamagitor: asteapta pana se deschide benzinaria intr-o ora si iti iei banii atunci.

Am avut noroc cu un italian care mi-a dat 12 euro si a zis ca isi recupereaza banii de la benzinarie in baza bonului meu.

Am ramas dezamagit de self checkout. Nu functioneaza cum trebuie, are multe erori, nu ai personal la care sa apelezi in caz de urgenta si daca esti intr-o tara straina este cu atat mai dificil sa ai un dialog in engleza.

Cumva m-am descurcat, dar voi avea grija pe viitor sa evit tot ce inseamna self-service/self checout in strainatate. In Elvetia (am dat o tura si prin Zurich daca tot eram aproape) exista self-checkout direct la pompa, dar benzinaria este deschisa si poti intra sa-ti faci cumparaturile sau sa mergi la toaleta. Mi se pare corect sa platesti direct la pompa daca doar de asta ai nevoie, insa nu cu bani trasi inainte si blocati cateva zile. Alimentezi si platesti dupa, este simplu.

Am facut articolul ca sa stiti si voi de aceste probleme. Incercati sa platiti doar la statiile unde exista personal si alimentati din timp ca sa nu ramaneti fara optiuni mai tarziu.