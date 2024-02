Gama TV The Frame primește prima certificare Pantone Validated ArtfulColor pentru fidelitatea culorilor

Samsung Electronics Co., Ltd. a anun╚Ťat c─â televizorul The Frame 2024 a ob╚Ťinut certificarea Pantone Validated ArtfulColor de la Pantone, o autoritate de prestigiu ├«n domeniul standardelor de culoare la nivel mondial.

Aceast─â certificare atest─â performan╚Ťa avansat─â a tehnologiei de culoare adaptiv─â a lui The Frame, garant├ónd o reproducere excep╚Ťional─â a culorilor. Dispozitivul ├«ndepline╚Öte standardele ridicate impuse de Pantone pentru culorile autentice ╚Öi este aproape indistinguibil pentru ochiul uman ├«n condi╚Ťii normale de iluminare.

Yongjae Kim, vicepre╚Öedinte executiv al diviziei Visual Display ├«n cadrul Samsung Electronics, a declarat: Consumatorii a╚Öteapt─â mai mult de la The Frame. Obiectivul nostru este s─â oferim ├«ntotdeauna cea mai bun─â experien╚Ť─â posibil─â pentru utilizatori, iar ├«n cazul The Frame, acest lucru se realizeaz─â prin intermediul ecranului care prezint─â arta ├«ntr-un mod autentic. Certificarea Pantone Validated ArtfulColor este o realizare semnificativ─â, iar vom continua s─â ne concentr─âm asupra optimiz─ârii experien╚Ťei de vizionare.

Pantone Validated ArtfulColor evalueaz─â capacitatea ecranului de a reda fidel o gam─â de culori Pantone ╚Öi tonurile pielii, conform standardului de iluminare D65 al CIE, care se refer─â la iluminarea echivalent─â cu cea de la amiaz─â ├«n Europa de Vest sau de Nord. The Frame este primul televizor din lume care a ob╚Ťinut aceast─â validare riguroas─â. Samsung a fost recunoscut─â pentru prima dat─â ca lider ├«n fidelitatea culorilor ├«n 2022, c├ónd televizoarele din seria QLED au primit certificarea Pantone Validated.

Iain Pike, Senior Global Director, Product and Licensing, Pantone, a declarat: Dup─â evaluarea Samsung The Frame ├«n lumin─â ambiental─â standardizat─â, am fost impresiona╚Ťi de calitatea ├«nalt─â a reproducerii culorilor Pantone de pe ecran. Aceast─â certificare pentru primul televizor din lume desemnat Pantone Validated ArtfulColor confirm─â vizual calitatea real─â a culorilor ╚Öi tonurilor pielii, comparativ cu mostrele fizice de culoare, observate ├«n timpul procesului de evaluare. Samsung The Frame testeaz─â o abilitate cu adev─ârat unic─â ╚Öi cu valoare ad─âugat─â.

Art Mode al The Frame este conceput special pentru a expune opere de art─â ╚Öi fotografii ├«n culori realiste, ├«n condi╚Ťii normale de iluminare, cum ar fi acas─â sau ├«n galerii. Prin selectarea Art Mode, utilizatorii pot experimenta o vizionare captivant─â ╚Öi autentic─â a artei prin ajustarea inteligent─â a luminozit─â╚Ťii ╚Öi nuan╚Ťelor, optimiz├ónd imaginea pentru condi╚Ťiile de iluminare ambiental─â.

Echipat cu tehnologia de afi╚Öare QLED de la Samsung, The Frame a primit anterior aprob─âri Pantone Validated ╚Öi SkinTone Validated pentru redarea precis─â a ├«ntregii game de culori Pantone SkinTone ╚Öi a unei variet─â╚Ťi largi de culori din cele 2.390 de variante incluse ├«n Pantone Matching System (PMS). The Frame dispune, de asemenea, de un ecran mat care reduce semnificativ reflexiile, aduc├ónd la via╚Ť─â colec╚Ťia extins─â de aproximativ 2.300 de opere de art─â din Samsung Art Store.