Skoda Fabia 2022 este o alternativa puternica pentru Sandero

Va spuneam cand s-au lansat noile Dacii ca au preturi un pic cam mari pentru cat poate romanul. Nu sunt masini deloc rele, doar ca acum au intrat intr-o competitie directa cu brandurile mai mari. Drept dovada, Skoda Fabia 2022 este un raspuns foarte bun la Sandero.

Sandero porneste de la 9050 de euro pentru varianta de echipare Cheala, dar credeti-ma ca nimeni nu o sa cumpere o masina de genul asta. Nici macar flotele. Ma refer ca la banii astia primesti doar 4 roti, un motor si o caroserie. Atat. Abia de la nivelul de echipare Essential poti avea pretentii, iar pretul este de 10.050 euro. In echiparea comfort costa de la 11.150 de euro.

Mai precis, 11.500 euro pentru motorizarea ECO-G 100, 10.050 euro pentru echipaorea SCe 65 si 11.200 euro pentru echipare TCe 90.

Iar pentru echiparea Comfort preturile sunt intre 11.150 euro si 13.400 euro.

Cat despre noua Fabia, pretul porneste de la 15.175 euro pentru echiparea de baza, iar la Skoda nu putem discuta despre lipsa dotarilor nici macar la versiunea aceasta.

Pentru ca in pachetul de baza, standard, cum vreti voi sa ii spuneti, primim faruri LED, jante de otel, AC, scaune fata incalzite, volan din piele, oglinzi electrice si incalzite, sistem multimedia de 6.5 inch, Lane Assist si Hill Hold Control.

Nivelul de echipare Standard de la Fabia este mai bun decat nivelul de echipare Comfort de la Sandero, dar si pretul este un pic mai mare. Dar sa nu uitam un lucru: preturile sunt negociabile la Skoda. Dacia este singurul brand pe care eu il cunosc care nu poate sa-ti ofere discount din cauza marjei foarte mici de profit.

Adauga rabla in pret si Fabia devine deja o solutie de luat in calcul daca iti doresti o masina noua, mica, de oras. Motorizarile sunt similare si la Fabia: 1.0 MPI de 80CP si cutie manuala in 5 trepte pentru echiparea de baza. Daca vrei sa arunci cu banii te poti uita si la 1.0 TSI de 95 sau 110CP, cutie automata in 7 trepte si pe viitor va avea si un motor de 1.5 TFSI de 150CP.N

Personal nu am nimic cu brandul Dacia, din contra, il iubesc. Doar ca trebuie sa stiti ca exista si alternative pentru o suma foarte mica platita in plus. Daca butetul este limitat, atunci Sandero sau Logan raman in continuare masini bune de luat in calcul pentru cineva care isi doreste o masina fiabila, dar fara prea mari pretentii.