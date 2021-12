Review ASUS ROG Zephyrus S17 – laptop de gaming cu RTX 3080

Traim vremuri interesante. Un laptop de gaming de top a ajuns sa coste mai putin decat o unitate desktop similara, iar de vina stiti si voi cine este. Nu gasim placi video, iar asta ne indeamna sa alegem un laptop de gaming, constienti fiind ca primim mai mult decat daca am alege sa construim un PC. Si uite o alternativa puternica de la ASUS.

ASUS are printre cele mai bune laptop-uri de gaming. Nu o spun eu ci majoritatea celor care le-au testat. Le stiti si voi foarte bine, le prezentam des aici pe site si probabil va loviti de ele si cand mergeti prin magazine.

ASUS a venit cu multe imbuntatiri pe laptop-urile lor de gaming si ofera numeroase beneficii. Pe modelul testat de noi ne-am putut bucura de o experienta completa de gaming, avand nu doar un hardware puternic, ci si un ecran rapid si o tastastura mecanica de cea mai buna calitate.

Specificatiile sunt urmatoarele:

Procesor Intel Core i9 11900H

RAM – 32GB

Stocare – 2TB

Placa video – RTX 3080

Ecran – 17.3 inch 4K UHD la 120Hz sau QHD la 165Hz

Altele- baterie de 90Wh, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Thunderbolt V4

Ecran

Indiferent de versiunea pe care o alegi, ecranul este o minunatie. Se vede superb. Are culori foarte bune, o luminozitate puternica, un contrast serios. Am observat doar ca atunci cand afiseaza o imagine complet neagra se mai vad in anumite zone, in special in colturi, zone albe. Sunt deranjante doar cand te joci intr-un mediu slab iluminat si fundalul este negru.

Difuzoare

Nu mai putin de 6 difuzoare integreaza acest laptop cu Dolby Atmos. Volumul este unul ridicat si pot spune ca in gaming se comporta mult mai bine decat in muzica. Are spatialitate, bass, nu distorsioneaza si reda efectele foarte bine. Mi-a placut.

Design

Din cap si pana in picioare, acest laptop este fabricat dintr-un pastic mat, foarte calitativ, robust, si care iti lasa impresia de premium. Si chiar este. Trackpad-ul este de dimensiuni medii, foarte precis si placut la atingere. Poti lucra extrem de bine cu el.

Tastatura este mecanica si produce un click satisafacator, dar deranjant in unele cazuri. Va las un video sa vedeti cum se aude.

Se ridica si ramane inclinata atunci cand ridici ecranul, astfel iti confera o pozitie foarte comoda atunci cand te joci. Este o pozitie ideala. Plus ca are si NumPad integrat foarte frumos, dar si o rotita metalica pentru reglarea volumului ce poate fi modificata pentru a prelua si alte comenzi. Din respectiva rotita poti face multe altele cu ajutorul softului ASUS.

Pe partea de concectica ofera un port de alimentare proprietar, HDMI, LAN, USB Type cu Thunderbolt, inca un USB Type C si jack pentru casti. Toate acestea fiind amplasate pe aprtea stanga.

Pe partea dreapta sunt doar doua porturi USB normale. De asemenea, grila pentru ventilatie este disponibila si pe partile laterale.

Mecanismul de ridicare al tastaturii este unul solid. Balamele sunt robuste si daca incerci sa inchizi fortat tastatura nu o sa poti. Exista riscul sa le rupi si nu este indicat sa faci asta, dar daca incerci iti spun de pe acum ca sunt extrem de solide. La fel si balamalele laptop-ului.

Cantareste in jur de 2.6kg, ceea ce este putin pentru un laptop de gaming. In plus, la pachet vine si cu doua adaptoare, unul de 100W si altul de 280W. Primul este pentru atunci cand il transportati si faceti munca de birou, neavand putere sa faca fata la jocuri. Este mai mic si mai compact. Cel de 280W este adaptorul principal, cel cu care va puteti juca non stop.

Baterie

Una dintre cele mai mici autonomii pe care le-am avut pana acum pe un laptop. Intr-un regim de utilizare normal am ajuns la 2-3 ore maxim de autonomie. Consuma imediat bateria chiar daca nu faci mare lucru pe el. Oricum nu este un laptop facut sa stea pe baterie, este de gaming pana la urma.

Cum se comporta in jocuri?

Am testat laptop-ul in jocuri performante care sa puna in valore si tehnologia Ray Tracing. Vedeti tabelul de mai jos.

JOC Detalii/Rezolutie FPS AVG Control High/2K 85 Assassin’s Creed Odyssey High/2K 74 Watch Dogs Legion High/2K 77 BF 2042 High/2K 69 FIFA 21 High/2K 109 Death Stranding High/2K 112

Temperaturile in exploatare si performante

In idle laptop-ul are temperaturi normale. Procesorul in jur de 50 de grade, iar placa video un pic mai rece, 43 de grade. Sunt temperaturi normale. Totusi, in sarcina, procesorul ajunge la 85 de grade si placa video tot pe acolo. Uneori procesorul mai atinge si 95 de grade pentru cateva secunde.

Am testat SSD-ul cu CrystalDisk Mark, am rulat un Cinebench R20, un CPU Z si mi-a fost suficient sa-l inteleg. Rezultatele le vedeti si voi. Este clar un laptop puternic, iar asta nu trebuie sa mai spuna nimeni prin teste.

Poti sa controlezi laptop-ul si sa vezi informatii suplimentare din Armoury Crate, aplicatia dedicata. Este un soft unde ai acces la toate setarile laptop-ului si de unde il poti configura dupa bunul plac. Poti alege sa faci OC, sa setezi turatia ventilatoarelor, sa schimbi temperatura de culoare a ecranului sau sa te joci cu egalizatorul audio.

Concluzie

In vremurile astea pot doar sa recomand laptop-urile de gaming. Dar mare grija la temperaturi si la procesor. Modelul de fata este clar un laptop de nota 10 si nu pot sa ii reprosez nimic rau. Este bine construit, are materiale de buna calitate, un sistem de racire avansat si hardware puternic. In plus, atentia la detalii si Armoury Crate il fac si mai interesant.

La eMAG apare indisponibil, deci nu stiu ce pret ar avea.