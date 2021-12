Am comandat Mazda 3 – vine peste 7 luni

Vorbeam cu voi mai prin luna iunie despre ce masina pot sa-mi cumpar la 14.000 de euro. Noua. Revin cu un update si vreau sa vorbesc ceva despre noua achizitie.

Masina nu este pentru mine ci pentru parintii mei. Dupa un istoric nu foarte placut in care masinile familiei au fost Trabant, Dacia 1300 Break, Dacia Solenza (aia fara turometru, fara servo directie, fara ABS, fara airbag-uri) si o Corsa C din 2004, se intampla o schimbare importanta. Tata va conduce o Mazda 3 cu motorizare benzina 2.0 aspirat G122.

Da, bugetul nu a mai fost de 14.000, a mai crescut. Evident au crescut si pretentiile si am cautat mai multe modele. Am trecut de la a cauta Fiat Typo, Toyota Yaris sau Hyundai Elantra la modele compacte precum Corolla, Mazda 3, Kia Ceed sau Suzuki Vitara. Spun AM CAUTAT pentru ca eu le-am ales masina.

Dupa multa documentare, Mazda 3 ne-a placut cel mai mult si mi s-a parut cea mai interesanta masina. A contat si faptul ca tata isi dorea o japoneza, deci finala a fost intre Toyota, Mazda si Suzuki.

Am fost cu parintii sa vedem prima data Mazda 3. Am facut un drive test, ne-a placut foarte mult. Interiorul arata foarte bine, premium as putea spune. Scaunele sunt foarte confortabile, ai spatiu suficient in ea si totul iti lasa impresia de masina mult mai scumpa decat este de fapt.

Corolla era si un pic mai mai scumpa cu vreo 2000 de euro. Poate ca este mai fiabila decat Mazda (per total) dar interiorul a lasat de dorit. Usile se inchid cu un zgomot….de Dacie. Plasticul de la interior este mult mai slab decat cel de pe Mazda si mai urat. N-am inteles ce s-a intamplat cu Toyota ca inclusiv interiorul de RAV 4 (masina noua luata acum o saptamana de un coleg de la birou) este dintr-un plastic foarte ieftin.

Suzuki a iesit repede din finala cu modelul Vitara. Chiar daca era o masina mai mare si cu o garda la sol respectabila, nu ne-a placut. Pur si simplu.

Mazda 3 – echipare standard, n-am ales nici o optiune pentru ca nu aveam nevoie si oricum nici bugetul nu ne permitea. Ofera destule, chiar peste ce are tata nevoie. Doar o culoare am ales, Platinum Quartz.

Masina ofera in standard:

HUD cu proiectie laser

frana de mana electronica cu auto hold

faruri Full LED cu spalator (mai putin luminile de zi sunt halogen, WTF Mazda)

oglinzi electrice, incalzite si rabatabile electric

display multimedia de 8.8 inch

AC manual

volan si schimbator din piele

cotiera centrala

scaune reglabile pe inaltime inclusiv la pasager

airbag-uri la genunchi

airbag-uri frontale, laterale si cortina fata-spata

G-Vectoring Control Plus

Sistem de asistenta la plecarea din panta

Asistent inteligent de franare in oras inclusiv pietoni

Sistem monitorizare unghi mort

Sistem mentinere banda

Pilot automat adaptiv

Sistem inteligent de franare

Sistem inteligent de asistenta la viteza

Sistem control automat faza lunga

Senzori parcare spate

8 difuzoare, Bluetooth, Android Auto si Apple CarPlay

Eu zic ca sunt destule dotari pentru un nivel de echipare standard. Iar pretul final a fost de putin peste 18.000 euro cu tot cu program rabla. Cat despre motorizare, stiti deja din articolul initial ca tata nu a vrut motor mic. Toata viata a avut masini cu motoare mici, plus ca nu este diferenta de consum. Acest 2.0 benzina aspirat are un consum real (vedeti testele de pe Youtube efectuate de Turatii.ro) intre 6 si 7% la 130km/h. Daca mergi cu 110-120km/h ai deja consum de diesel. In oras sigur o sa aiba un consum de 9-10%, dar Ford cu al sau motor de 1.0 EcoBoost are 12% in oras. Stiu ca il are un prieten.

Masina este fabricata in Japonia si are un termen de livrare de 7 luni. Este asteptata in luna iunie, dar problema este ca nu cred ca va ajunge atunci. Am discutat cu mai multi dealeri si oameni care si-au comandat masini in aceasta perioada, iar termenul de asteptare este si de 9 luni.

Sper ca pana in toamna sa ajunga masina si o sa revin atunci si cu un review. Pana atunci o sa astept. Sunt la fel de nerabdator precum tata. Stiu cat de mult si-o doreste si abia astept sa o aiba in fata portii. Intre timp…eu pilotez Megane-ul diesel.