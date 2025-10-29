Snapdragon 8 Elite Gen 6 va fi construit pe 2nm

Desi va fi lansata abia anul viitor in septembrie, noua platforma SoC de la Qualcomm starneste valuri. Viitoare platforma de top va fi construita pe 2nm la TSMC, iar asta inseamna o putere foarte mare si un consum extrem de redus.

Conform informatiilor de pana acum, Snadragon 8 Elite Gen 6 va suporta memorii LPDDR6, stocare UFS 5.0, va fi mai scumpa decat actuala platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, dar mai puternica si mai eficienta. Atat stim pana cum acum. Eu deja ma gandesc cum vor arata aceste platforma peste 10 ani.