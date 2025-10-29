Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
NVIDIA investește 1 miliard de dolari în Nokia pentru a dezvolta rețele 6G cu inteligență artificială
Oferta Zilei – Televizor Smart 4K de 139cm la doar 899 lei la Carrefour
Review EcoFlow River 3 Plus – bateria portabilă care îți duce curentul oriunde
Sondajul de marți: De câte ori ați portat numărul de telefon dintr-o rețea în alta? (2025)
Opinie nepopulară: nu mă deranjează deloc reclamele din aplicațiile de streaming
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Snapdragon 8 Elite Gen 6 va fi construit pe 2nm

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Desi va fi lansata abia anul viitor in septembrie, noua platforma SoC de la Qualcomm starneste valuri. Viitoare platforma de top va fi construita pe 2nm la TSMC, iar asta inseamna o putere foarte mare si un consum extrem de redus.

Conform informatiilor de pana acum, Snadragon 8 Elite Gen 6 va suporta memorii LPDDR6, stocare UFS 5.0, va fi mai scumpa decat actuala platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, dar mai puternica si mai eficienta. Atat stim pana cum acum. Eu deja ma gandesc cum vor arata aceste platforma peste 10 ani.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.