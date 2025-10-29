NVIDIA investește 1 miliard de dolari în Nokia pentru a dezvolta rețele 6G cu inteligență artificială

NVIDIA și Nokia au anunțat un parteneriat strategic menit să accelereze trecerea de la 5G la 6G prin rețele mobile AI-native. NVIDIA va investi 1 miliard de dolari în Nokia și va integra tehnologiile sale AI în portofoliul de rețea al companiei finlandeze. Scopul este dezvoltarea platformei AI-RAN (Radio Access Network), care va aduce capabilități de inteligență artificială direct în infrastructura de telecomunicații.

NVIDIA lansează Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro), o platformă de calcul pregătită pentru 6G, ce combină procesarea, conectivitatea și funcțiile de sensing într-o arhitectură software-defined. Nokia va folosi această platformă în soluțiile sale AirScale și va permite operatorilor o tranziție fără întreruperi de la 5G-Advanced la 6G, prin actualizări software. Soluțiile AI-RAN vor rula pe platforma NVIDIA CUDA și vor fi alimentate de servere Dell PowerEdge, optimizate pentru scalabilitate și eficiență energetică.

T-Mobile U.S. este primul operator care va colabora cu Nokia și NVIDIA pentru testarea AI-RAN, cu primele probe de teren programate în 2026. Scopul este validarea performanței și a eficienței noilor rețele, care vor susține aplicații complexe precum AI generativ, AR/VR, drone și vehicule autonome.