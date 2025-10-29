Arena IT

NVIDIA investește 1 miliard de dolari în Nokia pentru a dezvolta rețele 6G cu inteligență artificială
NVIDIA investește 1 miliard de dolari în Nokia pentru a dezvolta rețele 6G cu inteligență artificială

Articole Speciale Hardware Stiri

NVIDIA și Nokia au anunțat un parteneriat strategic menit să accelereze trecerea de la 5G la 6G prin rețele mobile AI-native. NVIDIA va investi 1 miliard de dolari în Nokia și va integra tehnologiile sale AI în portofoliul de rețea al companiei finlandeze. Scopul este dezvoltarea platformei AI-RAN (Radio Access Network), care va aduce capabilități de inteligență artificială direct în infrastructura de telecomunicații.

NVIDIA lansează Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro), o platformă de calcul pregătită pentru 6G, ce combină procesarea, conectivitatea și funcțiile de sensing într-o arhitectură software-defined. Nokia va folosi această platformă în soluțiile sale AirScale și va permite operatorilor o tranziție fără întreruperi de la 5G-Advanced la 6G, prin actualizări software. Soluțiile AI-RAN vor rula pe platforma NVIDIA CUDA și vor fi alimentate de servere Dell PowerEdge, optimizate pentru scalabilitate și eficiență energetică.

T-Mobile U.S. este primul operator care va colabora cu Nokia și NVIDIA pentru testarea AI-RAN, cu primele probe de teren programate în 2026. Scopul este validarea performanței și a eficienței noilor rețele, care vor susține aplicații complexe precum AI generativ, AR/VR, drone și vehicule autonome.

„Telecomunicațiile sunt infrastructura digitală a economiei și securității naționale. Bazată pe NVIDIA CUDA și AI, AI-RAN va revoluționa industria, oferind Statelor Unite șansa de a recăpăta leadership-ul global în acest domeniu,” a declarat Jensen Huang, fondator și CEO NVIDIA.

„Următorul pas nu este doar trecerea la 6G, ci o reconstrucție fundamentală a rețelei pentru a livra conectivitate inteligentă, capabilă să proceseze informații de la centru până la margine. Parteneriatul cu NVIDIA va accelera această transformare,” a spus Justin Hotard, CEO Nokia.

