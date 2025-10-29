OPPO Find X9 Pro: Zoom de 200 MP și baterie uriașă într-un flagship redefinit

OPPO a lansat global seria Find X9, cu două modele care ridică ștacheta în zona flagship: Find X9 și Find X9 Pro.

Ambele vin cu camere Hasselblad, baterii de peste 7000 mAh și noul sistem ColorOS 16, dar modelul Pro este cel care atrage atenția cu o cameră telefoto de 200 MP și zoom optic 3x, extins până la 10x cu accesoriul dedicat Hasselblad Teleconverter.

Camera principală Ultra XDR de pe Find X9 Pro folosește un senzor Sony LYT-828 de 1/1.28 inch, cu tehnologie Real-Time Triple Exposure, pentru detalii clare în umbre și zone luminoase. Sistemul de procesare LUMO optimizează claritatea și culorile cu un consum redus de resurse, iar funcția 4K Motion Photos permite extragerea de cadre foto din filmări la rezoluție 4K.

La capitolul baterie, Find X9 Pro impresionează cu 7500 mAh, cea mai mare capacitate din istoria OPPO, într-un corp subțire de 8 mm. Încărcarea se face rapid, cu 80W prin cablu și 50W wireless. Potrivit GSMArena, autonomia este excelentă, iar performanțele termice sunt stabile chiar și în jocuri sau filmări 4K.

Designul este plat, cu margini simetrice de 1,15 mm și ecran AMOLED de 120 Hz, care atinge 3600 niți în lumină puternică. Telefonul este certificat IP66, IP68 și IP69, fiind rezistent la apă, praf și temperaturi extreme.

La interior, chipsetul MediaTek Dimensity 9500 oferă performanțe cu 32% mai mari și eficiență energetică cu 55% mai bună față de generația anterioară. Noul Trinity Engine optimizează resursele în timp real, iar NPU-ul MediaTek 990 dublează performanța AI.

ColorOS 16 aduce funcții AI precum Snap Key, AI Recorder și AI Portrait Glow, plus conectivitate extinsă între telefon și PC, inclusiv control de la distanță și screen mirroring pentru până la 5 aplicații simultan.

În România, Find X9 Pro este disponibil pe site-ul propriu, la 6.499,99 lei, cu ceas OPPO Watch X, husă și încărcător incluse. Configurația disponibilă este 16GB RAM + 512GB stocare. Telefonul poate fi achiziționat și prin Altex, DIGI, eMAG și Vodafone.