Sony lansează căștile in-ear IER-EX15C cu cablu USB-C

Sony a introdus noile căști intraauriculare IER-EX15C, concepute pentru o utilizare simplă, plug-and-play, prin USB-C. Compatibile cu smartphone-uri, tablete și laptopuri, acestea oferă o conexiune stabilă, fără întârzieri sau necesitatea încărcării.

Modelul folosește un driver compact de 5 mm cu diafragmă flexibilă, promițând bass puternic și voci clare. Căștile vin cu comenzi pe fir pentru controlul redării și apelurilor, cablu cu textură anti-încurcare și trei dimensiuni de dopuri din silicon pentru confort sporit. Sunt disponibile în patru culori – negru, alb, albastru și roz – iar ambalajul este realizat fără plastic, în linie cu angajamentele Sony privind sustenabilitatea.

Sony IER-EX15C sunt deja disponibile la un preț recomandat de 130 lei.

