Philips lansează monitorul Brilliance 27E3U7903 – 5K pentru profesioniștii din creație

Philips a prezentat noul monitor Brilliance 27E3U7903, gândit pentru designeri, editori video și creatori de conținut care au nevoie de rezoluție 5K și acuratețe maximă a culorilor.

Modelul oferă un ecran IPS UltraClear 5K UHD (5120 × 2880) cu o densitate de 218 PPI, acoperire de 99,5% Adobe RGB și 99% DCI-P3, plus certificare DisplayHDR 600 pentru contrast și luminozitate ridicate. Este certificat Calman Ready, ceea ce permite calibrare rapidă și precisă a culorilor.

La capitolul conectivitate, monitorul integrează două porturi Thunderbolt 4 cu alimentare de până la 96W și funcție Smart KVM, care permite comutarea instantanee între două PC-uri. De asemenea, include cameră web de 5 MP cu AI și Windows Hello, panou frontal antireflex premium și tehnologii de protecție a ochilor (LowBlue, Flicker-Free).

Philips Brilliance 27E3U7903 va fi disponibil din septembrie, la un preț recomandat de 5865 lei.