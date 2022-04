Sony Xperia 5 Mark III – ati plati 4000 de lei pentru un telefon Sony?

Am primit recent la test un Sony Xperia 5 Mark III. Este un telefon impresionant, foarte aratos si foarte diferit fata de celelalte smartphone-uri din piata. Dar costa 4000 de lei. In 2022 ati mai cheltui atatia bani pe un telefon de la Sony?

Introducere

Cu parere de rau o spun, in caz ca nu ati observat si voi, piata telefoanelor mobile s-a schimbat foarte mult in ultimii ani. Tot mai multe companii chinezesti dominca clasamentele, iar Apple si Samsung sunt singurii care le tin piept brandurilor din China.

Sony aproape ca nici nu mai conteaza. Puterea lor pe piata este din ce in ce mai mica, chiar daca telefoanele lor sunt bune. Daca ar fi sa facem un sondaj pe strada si sa intrebam oamenii ce telefon au, s-ar putea sa descoperim ca nimeni nu foloseste un Sony.

Cum a ajuns Sony sa nu mai conteze? De ce aleg oamenii branduri chinezesti in locul unor companii cu traditie? Asta este subiectul unui alt articol, dar adevarul este ca Sony nu o duce foarte bine.

Xperia 5 III este un telefon extraordinar, diferit din anumite unghiuri, dar un telefon bun care merita cumparat din prima. Si totusi, de ce nu este in atentia noastra?

Acest telefon are multe de oferit, are un pret destul de ridicat dar este pana la urma un flagship cu dotari foarte bune si cu o experienta in utilizare impecabila.

Design

De aici incepe totul. Xperia 5 Mark III este diferit la acest capitol fata de orice alt telefon cu Android cunoscut din piata. In primul rand ca adopta un format unic, tipic telefoanelor Sony. Are un raport 21:9 ceea ce il face sa fie subtire si inalt. Este usor de tinut in mana fiind mai ingust decat orice alt smartphone. Cine il vede prima data isi va da seama ca este un telefon confortabil, subtire, usor si placut.

Acest aspect 21:9 are si probleme. Ecranul fiind foarte inalt nu ajungi peste tot in partea de sus. De asemenea, nu toate filmele se vad bine. Culmea.

Cu doar 8.2mm grosime si 168 de grame, Xperia 5 III este un telefon subtire si usor. Cand smartphone-urile de top ajung si la peste 200 de grame, Sony inca produce telefoane ideale pentru a fi folosite CU O MANA si sa nu iti rupa buzunarele.

Este facut din sticla pe toate partile, dar o sticla rece si placuta la atingere care pare sa fie de calitate. Totusi, se murdareste imediat si amprentele se vad groaznic pe el. Este si foarte alunecos si risti sa-l scapi imediat daca nu ai o husa.

Toate butoanele sunt pe partea dreapta si sunt destule: sunt butoanele de volum, butonul de power cu senzor de amprenta inclus, buton pentru asistent vocal si butonul declansator pentru camera foto.

Pe stanga este doar sertarul pentru SIM. Jack-ul pentru casti este sus, iar jos este doar portul USB C si un difuzor amplasat inteligent nu langa portul USB C ci sub ecran. Este amplasat inteligent intre rama telefonului si ecran, extrem de discret si greu vizibil daca nu esti atent. La fel este si cel de sus.

Marginile ecranului sunt foarte mici si imi place mult partea frontala. Sony a refuzat sa implementeze sisteme de notch si au mers pe o varianta clasica. Au pastrat o frunte foarte ingusta unde sunt integrate camerele si senzorii diversi de proximitate, lumina etc, dar si o barbie simetrica.

Pe partea din spate este sticla, dar o sticla de tip oglinda in care poti sa te vezi fara probleme. Este chiar o oglinda de buna calitate. Totusi, modulul foto este destul de pronuntat si pe masa telefonul nu va sta perfect drept.

Per total, Xperia 5 III are un design foarte reusit si este prietenos cu utilizatorul. Este usor de utilizat, arata bine si sunt folosite materiale de calitate.

Ecran si difuzor

Ecranul are 6.1 inch, rezolutie 2520 x 1080 pixeli, aspect 21:9, 449PPI si este un OLED cu 1 miliard de culori la 120Hz cu HDR BT.2020. Are doar protectie Gorilla Glass 6.

Este un ecran superb cu diferite setari de imagine. Din cauza raportului 21:9 nu multe clipuri se vad bine, ceea ce poate fi deranjant in unele situatii.

Difuzoarele sunt stereo si se aud impecabil. Volumul nu este foarte ridicat, dar calitatea este la ea acasa. Vocile sunt bine definite, instrumentele se aud clar si are si Dolby. Dispune si de egalizator daca vreti sa va jucati cu el, dar pe Youtube nu functioneaza.

Baterie, incarcare si conectica

Cu 4500mAh baterie la bord, Sony Xperia 4 Mark III are si incarcare rapida la 30W cu incarcator in pachet. In 30 de min este incarcat pana la 50%, iar autonomia reala difera extrem de mult la acest telefon.

Intr-un regim de utilizare normal, bateria te tine pana seara ca orice alt telefon. Ajungi acasa fara stres, il pui la incarcat inainte sa te culci si cam asta e. Ajungi cu 20% acasa.

Dar, daca folosesti des camera foto si capabilitatile ei, s-ar putea sa te trezesti ca pe la pranz nu mai ai baterie. Pe la orele 14-15 deja cere sa fie bagat la priza daca il abuzezi cu filmari, poze si jocuri. Noroc ca se incarca repede.

Ofera pe partea de conectivitate cam tot ce ai nevoie: USB C 3.1, OTG, poate scote si video tot prin USB C catre o sursa externa, are jack de 3.5mm cu 24-bit, 192kHz, Bluetooth 5.2, aptX HD si sisteme GPS precum GLONASS, BDS, GALILEO sau QZSS.

Camera. Doar asta conteaza.

Este o placere sa faci fotografii cu telefonul asta. Sony a reusit sa introduca un meniu de camera foto compacta intr-un telefon, iar asta se vede imediat. Daca ai folosit pana acum o camera de la Sony, o sa recunosti imediat tot meniul. Au integrat inclusiv rotita cu modurile de fotografiere M, S, A, P etc.

Fotografiile vorbesc de la sine, insa nu m-au dat pe spate. Cel putin in lumina slaba rezultatele sunt sub asteptarile mele. Noaptea HDR-ul lucreaza haotic, iar daca prinzi un cadru bun si spre norocul tau telefonul a scos o poza clara, poza respectiva chiar o sa fie buna. O sa gasiti multe detalii in fotografiile realizate cu acest Sony indiferent ca este zi sau noaptea, doar ca noaptea face fotografii bune doar cand vrea.

Ziua pozele sunt foarte bune. Imi place ca focalizeaza repede si culorile sunt naturale. Blurul este natural si nu pare artificial nici macar atunci cand este artificial, iar in zonele in care soarele ar putea sa arda un cadru, telefonul compenseaza cumva si scoate un fotografie clara.

Tin sa cred ca telefonul nu prea stie sa gestioneze automat tot ce are de facut si te forteaza sa te joci cu setarile manuale puse la dispozitie.

Concluzie si pret

Daca ar fi sa renunt la ecosistemul Apple si sa aleg un telefon cu Android, primul meu gand este Pixel. Daca stau mai bine sa ma gandesc probabil mi-as lua gandul si de la Pixel si as merge pe un Sony sau Samsung din considerente evidente. Pixel nu se vinde oficial in Romania, nu gasesti accesorii si in afara de camera foto excelenta nu mi se pare ca straluceste la alte capitole.

Sony si Samsung au ce sa-ti mai ofere, iar batalia finala asta ar fi. Ce as alege este greu de spus. Apreciez Sony pentru toata istoria lor, pentru simplul fapt ca sunt diferiti, ca ofera lucruri nebunesti pe telefoanele lor si ca se duc intr-o zona in care doar cunoscatorii adevarati vor aprecia calitatile unui teleofon Sony.

Si cred ca asta este concluzia pe care o voi trage. Telefoanele Sony, cel putin cele de top, sunt pentru oamenii extrem de priceputi in fotografie si videografie. Mi se pare ca trebuie sa ai niste cunostinte deosebite ca sa intelegi un astfel de telefon si sa scoti din el tot potentialul maxim.

Pentru ca eu, Gabriel, nu voi putea niciodata sa evidentiez caracteristicile foto ale lui Xperia 5 Mark III daca nu stiu sa procesez ulterior fotografiile sau filmarile la nivelul pe care Sony si-l imagineaza ca-l va face utilizatorul telefonului.

Sa intri in camera foto si sa declansezi este usor. De asta mi-am luat iPhone. Dar daca vrei sa lucrezi cu adevarat, vrei sa ai ce edita, vrei sa scoti niste fotografii unice cu o serie de setari manuale indisponibile pe alte telefoane, atunci Sony este alegerea potrivita.

Costa mult, dar acest telefon nu va fi cumparat de un average Joe. Altfel, sunt niste bani irositi si sigur te poti multumi si cu realme GT 2 Pro. S-ar putea sa-ti placa mai mult ala daca nu intelegi ce iti ofera Sony.

Xperia 5 Mark III costa 4000 lei la eMAG. Merita? Da, daca folosesti telefonul asa cum trebuie si profiti de capabilitatile lui.