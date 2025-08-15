Arena IT

Startup-ul AI Perplexity lansează o ofertă de preluare de 34.5 miliarde dolari pentru Google Chrome

Deși este un startup realizat în jurul inteligenței artificiale, cu resurse considerabil mai mici față de jucătorii big tech, Perplexity se bucură de popularitate și crește foarte rapid. Drept urmare, compania și-a stabilit obiective îndrăznețe, cum ar livrarea de reclame „hiper personalizate” și introducerea unui browser AI cu abonament de 200 dolari/lună, iar acum lansează o ofertă pentru preluarea browser-ului Chrome de la Google.

Perplexity are o valoare de piață estimată la doar 18 miliarde de dolari, însă dorește să cumpere Chrome pentru 34.5 miliarde de dolari. Oferta este una nesolicitată și cu șanse foarte mici de reușită, însă compania menționează că este cât se poate de determinată să cumpere Chrome. Mai mult, în eventualitatea acceptării ofertei, aceasta își ia angajamentul să investească încă 3 miliarde de dolari în dezvoltarea browser-ului și menționează că are deja susținere financiară din partea mai multor fonduri de investiții.

Deși această mișcare nu pare nimic altceva decât un PR stunt, Google ar putea fi nevoită să vândă browser-ul Chrome la un moment dat. Și nu din cauza unor probleme financiare, ci pentru că este acuzată de Departamentul de Justiție din SUA de abuz de poziție dominantă. Momentan, autoritățile din SUA au emis doar o recomandare în acest sens, însă, în funcție de evoluția pieței și de cota de piață a Google pe search, compania ar putea fi forțată pe viitor să vândă browser-ul.

Via Neowin

