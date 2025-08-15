Sony a livrat până acum peste 80 de milioane de console PlayStation 5, de aproape trei ori mai multe decât Xbox

Deși are aproape cinci ani de când a fost lansat, PlayStation 5 încă se vinde foarte bine, iar recent a trecut pragul de 80 de milioane de unități livrate. Conform rezultatelor financiare publicate recent de Sony, doar în ultimul trimestru au fost livrate 2.5 milioane de console, în creștere ușoară față de aceeași perioadă a anului trecut. Iar în ciuda prețului mai mare, PlayStation 5 a păstrat același ritm al vânzărilor ca PlayStation 4 și a depășit detașat Xbox Series X și S, care, conform estimărilor făcute de analiști, s-au vândut în doar 30 milioane de unități.

Astfel, PlayStation rămâne platforma dominantă pentru gaming-ul pe console la nivel global. La rândul lor, vânzările de jocuri pentru PlayStation se prezintă la fel de bine, fiind livrate 65.9 milioane de unități în ultimul an, în creștere cu aproximativ 12 milioane față de intervalul anterior. Totodată, PlayStation Network are în prezent 123 milioane de utilizatori activi, iar încasările din PlayStation Plus au urcat la 1.19 miliarde de dolari.

Și ca urmare a acestor rezultate foarte bune, Sony anunță că își va diversifica produsele și serviciile oferite, plănuind să livreze nu doar hardware și servicii online, ci și mai mult conținut: IP-uri noi și portarea titlurilor exclusive și pe alte platforme.

Via Techspot