TCL Stylus este un telefon de care toata lumea are nevoie – un rival pentru stylus-ul oferit de Samsung

Singurul telefon cu stylus pe care il putem cumpara acum este Galaxy S22 Ultra, dupa ce seria Note a fost intrerupta. Alta alternativa nu exista daca vrei un telefon pe care sa si desenezi. TCL ofera modelul Stylus 5G, un telefon de care piata are nevoie.

In mod indirect toti avem nevoie de telefonul asta. Este o alternativa la solutia propusa de Samsung, insa din pacate se vinde doar in America si nici nu este la fel de performant. Insa daca piata va evolua si va exista o cerere mai mare, sigur cativa producatori, poate chiar TCL, va oferi telefoane cu stylus care sa concureze in mod direct cu solutiile oferite de Samsung.

TCL Stylus are un ecran LCD de 6.81 inch, Full HD la 60Hz, camera selfie de 13MP, camera principala de 50MP cu inca trei senzori ultrawide, macro si depth, procesor Dimensity 700 5G, 4GB RAM, 128GB stocare, baterie de 4000mAh si incarcare la 18W.

Nimic spectaculos la acest telefon in afara de simplul fapt ca ofera un stylus. Costa 258 de dolari in America si speram ca seria lor sa evolueze si Samsung sa aiba un rival pe aceasta nisa.