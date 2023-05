Suedia va avea autostrazi care vor incarca masinile electrice in mers din 2025

Suedia isi doreste drumuri care sa incarce masinile electrice din mers. Nu este un vis, se intampla din 2025, asta in timp ce noi inca stam sa cautam statii de incarcare pentru ca nu avem destule, iar cele care exista sunt nefunctionale sau ocupate de alte masini care nu sunt electrice.

e-Motorway este primul drum din lume care va alimenta vehiculele electrice personale din mers. Are 21km si leaga orasele Hallsberg si Orebro. Suedezii inca se gandesc ce sistem sa implementeze, inductiv sau conductiv.

Sistemul conductiv este mai simplu si similar cu incarcatoarele wireless la telefon. Cel inductiv presupune niste cabluri subterane care sa trimita electricitate catre bobinele de captare de pe fiecare masina.

Jan Pettersson, directorul de dezvoltare strategica de la Trafikverket, a declarat ca transformarea a doar 25% din autostrazile clasice unei regiuni in e-autostrazi, vor contribui la scaderea preturilor pentru masinile electrice. Incarcarea dinamica reduce necesitatea ca un vehicul electric sa aiba o autonomie mare la o singura incarcare, ceea ce inseamna ca bateria poate fi cu pana la 70% mai mica (ca dimensiune) si automat sa aiba o autonomie mai mica, iar bateriile sunt cele mai scumpe componente dintr-un vehicul electric.

Acest drum din Suedia va fi destinat tuturor celor care detin o masina electrica. Mentionez asta deoarece mai exista un drum similar in Coreea de Sud, in orasul Gumi, dar acel tronson de 24km este destinat doar autobuzelor si este dat in folosinta din 2013.

Suedia isi doreste ca pana in 2045 sa aiba peste 3000km de drumuri cu incarcare.