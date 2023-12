Synology BeeDrive review: un gadget super misto pentru backup, chiar si de la distanta

Recent a ajuns la mine acest BeeDrive de la Synology, un mic SSD extern care are o aplicatie foarte tare ce-ti permite sa-ti faci backup la toate dispozitivele tale, fie pe cablu sau prin WiFi. Sa va explic.

Sa incepem cu inceputul. Cand ziceam ca BeeDrive este un mic SSD extern, pentru ca este, intr-adevar, mic de tot. Acesta are 6.5 cm x 6.5 cm pe 1.5 cm grosime si cantareste doar 43 de grame. Insa in interior exista un SSD performant de 1 TB (sau 2 TB) care stie viteze de pana la 1050 MB/s conform specificatiilor, dar vedem mai incolo cat am reusit eu sa obtin. Unitatea are port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) si vine cu un cablu cu USB-C la ambele capete plus un adaptor de la USB-C la USB-A.

Pana aici e doar un simplu SSD mic si rapid, insa ceea ce-l face special este aplicatia lui. Si nici ea in sine nu e ceva wow si nemaintalnit, insa prin faptul ca e disponibila pe toate sistemele de operare, fixe si mobile, si merge atat de bine impreuna cu SSD-ul extern face combinatia ca fiind una super faina.

Ceea ce face aplicatia, practic, e sa creeze un hub de backup pe calculatorul pe care o instalezi. Si merge pe Windows sau pe MacOS – s-a lansat chiar zilele acestea. Folosind aplicatia poti face backup de pe acel PC, poti face SYNC unei locatii de pe acel PC cu una de pe SSD automat (adica bi-directional) sau te poti conecta cu un telefon mobil, cu Android sau iOS, la hubul creat si poti face backup sau sync direct pe SSD. Practic, BeeDrive devine solutia ta de backup in „cloud-ul” tau local, fara a avea nevoie de un server, un NAS sau altceva. Atat timp cat tii BeeDrive-ul conectat la PC si PC-ul pornit, poti sa faci backup la poze sau fisiere de pe mobil din orice colt al lumii, fie pe WiFi sau pe conexiune de date mobila.

Iar pentru exemplificare, puteti urmari clipul de mai jos care are doar un minut:

Si BeeDrive devine util nu doar daca vrei sa ai backup la fisierele tale, ci si daca lucrezi pe mai multe calculatoare si vrei ca atunci cand te muti de la unul la altul sa ai fisierele la indemana, insa nu vrei sa treaca prin cloud-ul altcuiva. Sau pur si simplu nu vrei sa platesti un serviciu de cloud. Iar aici te poate scapa de un abonament la Google Photos sau iCloud. Iar pentru asta ai o aplicatie simpla dar mega utila de mobil, pe care o vedeti mai jos.

Alt lucru misto la aplicatia BeeDrive, la partea de sincronizare de fisiere, este ca stie si versionare, dupa cum vedeti in pozele de mai jos. Deci practic poti avea si istoric pentru modificarile facute la anumite fisiere – util daca lucrezi de exemplu cu documente.

Si pentru ca vorbeam despre viteze promise, iata ca am facut niste teste atat pe MacOS cat si pe Windows cu diverse dimensiuni de fisier de test. Rezultatele sunt foarte bune si reflecta promisiunile. Chiar e un SSD extern super rapid.

Ce mai, in loc de concluzie eu pot sa zic ca mie mi se pare o idee super misto. Inteleg ca nu sunt primii care au facut treaba asta, dupa ce m-am mai documentat un pic, si ca problema cea mai mare este intretinerea aplicatiei, care poate deveni problematica in timp. Nu pot sa sper decat ca Synology nu vor abandona proiectul asta prea curand, insa chiar daca o vor face la un moment dat vei putea ramane cu un SSD super rapid si functional pe care-l poti folosi in continuare. Costa 750 lei la eMAG in varianta de 1 GB.