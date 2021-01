Synology intra pe piata HDD-urilor cu primele modele HAT5300

Synology a anuntat ieri primele sale HDD-uri dedicate exclusiv stocarii pe sisteme dedicate. Astfel, Synology intra pe piata HDD-urilor cu modele proprii si cu firmware dedicat. HDD-urile sunt testate 300.000 de ore, vin in capacitati de 8TB, 12TB si 16TB. MTFF-ul declarat este de 2.5 milioane de ore, iar vitezele sunt de pana la 274MB/s. Volumul de lucru este de 550TB.

Ele sunt concepute sa functioneaze in sisteme profesionale de stocare, medii de afaceri, primesc actualizari rapide de firmware prin DSM si sunt foarte fiabile.

“HDD-urile SATA Synology Enterprise HAT5300 sunt excelente pentru mediile cu date critice de stocare ce necesită capacitate de stocare, fiabilitate și rentabilitate în performanță.” a declarat Peggy Weng, Product Manager Synology Inc. “În timpul procesului de dezvoltare am testat cele trei modele pentru un interval de peste 300.000 ore, pentru a ne asigura că acestea oferă o fiabilitate absolută pentru clienții

noștri. Am creat unități extrem de optimizate pe care clienții noștri se pot baza că vor funcţiona perfect cu sistemele noastre, având totodată o integrare perfectă cu DSM.”

Unitățile HDD HAT5300 cu capacități de stocare de 8 și 12 TB sunt disponibile începând de astăzi prin intermediul distribuitorilor Synology la nivel global.

Pe langa HDD-uri, Synology a lansat o gamă de produse. Au fost lansate si trei noi unități RackStation, modelele RS3621RPxs, RS3621xs și RS4021xs. Acestea se adresează companiilor mici si mijlocii care necesită o stocare de uz general de cea mai bună performanță. De asemenea, noile unităţi oferă o platformă fiabilă pentru aplicații intensive, precum back-up pe scară largă, stocare ISCSi SAN, soluții de colaborare on-premises și implementări de supraveghere video.

RS3621xs + și RS4021xs + au fiecare câte două porturi de 10GbE pentru a oferi o conectivitate mai rapidă. RS3621RPxs oferă un IOPS random cu 68% mai mare decât predecesorul sau, RS3621xs+ cu 50% mai mare și RS4021xs+ cu 21% mai mare.