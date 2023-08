Synology a lansat DS224+ și DS124

Noi modele NAS de la Synology au fost lansate azi. DS224+ si DS124 sunt modele accesibile pentru companii mici sau utilizatori casnici.

DS224+ este un model cu 2 bay-uri, procesor Intel Quad Core x64, 2GB memorie si 6GB memorie maxima suportata, consuma 15W in load si 4.5W in idle. Ruleaza DSM, suporta inclusiv VMS, deci puteti gestiona sistemul de camere de supraveghere (maxim 25 de camere).

DS124 are un singur bay, ruleaza pe un ARM quad core v8, are o memorie de 1GB, consuma 11W in load si 3.5W in idle. Ruleaza acelasi sistem de operare dar cu mici limitari pe partea de camere de supraveghere pentru cine doreste asa ceva. Evident ca este un model destul de slab, in principal pentru un utilizator incepator.