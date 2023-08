Review căști over-the-ear JBL Tune 520BT: căști bune pentru cei mofturoși, dar nu prea!

Vă spun din start că acesta nu este un review plătit sau comandat – ci este rezultatul unei achiziții proprii. Bine până la urmă am făcut două achiziții, dar despre asta, mai acana! 🙂

Ambii copii îmi sunt născuți în februarie, iar fiecare a ales ce-și dorește anul acesta. Fiică-mea a ales niște căști JBL (nu alea din titlu), iar fiu-miu altceva. Prin iunie, de ziua copilului, a decis și prâslea că vrea căști, așa că le-am comandat pe cele din titlu. Iar, dacă tot le-am cumpărat, am zis să vă zic și vouă dacă merită să aruncați cu banii pe ele, au ba! Bine, a durat ceva până am prins căștile și până am redactat textul, dar sper că acceptați întârzierea.

Specificații

Mie îmi plac căștile bluetooth și nu prea le apreciez pe cele pe fir, deși înțeleg că audiofilii pot avea alte gusturi. Așa că, am ales niște căști wireless, over-the-ear, că in-ear aveau deja, dar nu prea le mai foloseau, cu conectivitate Bluetooth 5.3, cu microfon, ca să poată și vorbi la telefon cu ele, cu Driver Dinamic, JBL Pure Bass Sound, Voice Aware și Voice Assistant, cu încărcare prin cablu USB-C și cu acumulator Lithium-Ion de 450mAh, care oferă peste 50 de ore de audiție.

Ce le lipsește? Ei bine, ăstora le lipsește sistemul ANC, ceea ce nu e musai rău, că mă aude pruncul și când le poartă pe urechi. 😛

Ambalaj și accesorii

Cutia ete simplă, cu un aer tineresc și conține căștile, cablul de încărcare (care e extrem de scurt), ceva broșuri (pe care nu cred că le mai citește nimeni) și o husă de protecție de material textil, cu logo JBL pe el.

Design și experiența de utilizare

Am ales culoarea albastră, dar mai vin și pe altele, în funcție de gust – mov, alb, negru. Partea care vine peste ureche are logo firmei imprimat și se poate roti, pentru atunci când le purtați la gât. Pot fi regate extrem de simplu pe cap, având destule mărimi disponibile.

Sunt extrem de comode la purtare, dar pot fi sigur că sunt persoane care nu le vor suporta prea mult pe cap. Și eu, la lucru, mă bucur de momentele în care nu folosesc astfel de căști!

Din apicație poți regla volum, profil de redare și alte chestii minuscule, pentru o audiție mai bună. Când am instalat-o am văzut că are și un update în așteptare, ceea ce e un lucru pozitiv. Bine, numai audiofilii vor jongla cu profilele de acolo, în funcție de genul muzical pe care îl vor asculta!

Le-am folosit și pentru apeluri de voce pe telefon fără a primi feedback negativ, dar legate de laptop, pentru conferințele sau apelurile pe Teams, nu au excelat. Așa că am renunțat să le mai folosesc.

Preț și concluzie

În funcție de retailer și de culoarea dorită, prețul este doferit:

puțin peste 200 lei la eMAG;

aproape 300 lei la PC Garage;

între 250 și 299 lei la Vexio.

Sunt foate ok pentru fiul meu și cred că m-aș obișnui și eu cu ele. Nu cred că sunt indicate pentru cei care sunt mari audiofili, dar pentru ei am o veste bună…

V-am spus la început că fiică-mii i-am luat alt model. Bine, ea e mai mare, ascultă multă muzică și le folosește atât la laptop, cât și la telefon. Așa că am ales, pentru ea, o preche de JBL Tune 720BT, pe mov, că dar suntem fani Poli Timișoara, nu? Avantajul acestora este că pot fi folosite și cu fir, au baterie mai mare și driver audio diferit. Altfel, nu prea văd vreo diferență, dar na, vin cu opțiunea de a fi folosite și cu cablu… Le găsiți și la eMAG și la PC Garage și la Vexio.