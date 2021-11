Technics EAH-AZ60 – casti true wireless pentru pasionatii de muzica

Technics. Daca aveti peste 30 de ani sunt convins ca stiti despre acest brand. Desi in ultimii ani a fost mai putin prezent pe piata din Romania, acum este din nou in atentia noastra.

AZ60 sunt o pereche true wireless conceputa de Technics impreuna cu Panasonic. Da, Panasonic a cumparat brandul Technics acum mult timp (nu mai stiu cand) si folosesc tehnologia lor inclusiv pe televizoarele lor. Totusi, nu s-au unit si au ramas doua companii separate care colaboreaza foarte strans.

Castile costa 769 lei la Altex fiind reduse de la 1099 lei. Sunt varful de gama cred si mai exista si modelul AZ40, un pic mai mici si care costa si ele tot la Altex 489 de lei reduse de la 699 lei.

Desi arata de parca ar fi construite din metal si au un finisaj excelent, castile sunt din plastic. Era si normal, altfel aveau o greutate foarte mare si nu mai erau confortabile.

Stau foarte bine in urechi. De fapt au acelasi format precum castile Panasonic. Cutiile sunt similare, forma castilor este similara. Probabil sunt facute in aceeasi fabrica si difera doar driver-ul din interior. Pentru ca acolo este o diferenta.

Are drivere de 8mm, 8 microfoane individuale si un Noise Cancelling exceptional. Pot reda melodii la calitate LDAC pe 96kHz/24 biti, au un sunet foarte clar si merg foarte bine si pe iPhone.

Eu le recomand daca aveti un Android si cautati o alternativa la Sony, Samsung sau alte branduri care ofera astfel de casti bune. Technics au ceva in plus si acel ceva in plus se simte cand asculti muzica de calitate.

Au un bass profund bine definit, inalte puternice si clare si niste medii foarte bine gandite. Se aud perfect toate instrumentele.

Multe nu va pot spune, sunt niste casti care se aud bine si care au o tehnologie de top la interior. Nu sunt foarte complexe, nu au un design revolutionar si nici nu sunt facute din plastic reciclat. Sunt doar niste casti bune pe care le cumperi fara sa mai citesti nici un review. Cand vezi ca scrie Technics pe niste casti nu te mai gandesti.

Poti sa asculti muzica la ele multe ore. Cam 20 de ore cu tot cu bateria oferita de cutia de transport. Sunt IPX4, sunt compatibile cu Alexa si cam atat.

Vi le recomand cu caldura.