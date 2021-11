realme C11 – review la un telefon de 499 lei

Sariti lume! realme C11 costa doar 499 lei si este acel telefon pe care il cumperi doar ca sa-l faci cadou unui copil sau unui bunic.

Este atat de ieftin ca nu putem sa vorbim in detaliu despre el. Este atat de ieftin incat unii oameni atat platesc la o cina in oras. Ce pretentii putem avea de la C11?

In ciuda pretului foarte mic are cateva calitati neobisnuite. In primul rand are un ecran generos de 6.5 inch cu rezolutie 720 x 1560 pixeli care se vede foarte bine. Are culori bune, nu este foarte luminos si daca te inclini putin telefonul deja nu mai vezi nimic. Ei spun ca este IPS, eu spun ca este un IPS atat de slab incat aduce cu un TN.

Ruleaza pe un MediaTek Helio G35 cu 2GB sau 3GB memorie RAM si 32GB de stocare. Bateria de 5000mAh este un alt mare avantaj. O sa ai o autonomie uriasa cu telefonul asta. Poti sa-l folosesti 2-3 zile fara probleme.

Are si o camera de 13MP care nu face minuni ci doar incearca sa caputereze ceea ce vede. Daca ai lumina buna scoti o poza decenta, dar in rest este cat sa zici ca ai si tu o camera foto.

Totusi, are Bluetooth 5.0, foloseste vechea mufa micro USB si are un spate de plastic. Ruleaza Android 10, se misca greoi si nu il recomand decat pentru convorbiri, filme si retele sociale. Chiar si asa sa aveti rabdare cu el ca se misca incet.

Sa va spun ca difuzorul se aude? Se aude. Butoanele de volum si de power functioneaza, are jack pentru casti si costa super putin.

Il gasiti la Altex la 499 lei. Este stoc epuizat, s-au vandut ca painea calda.