Ce telefoane compacte cu Android poti sa cumperi ACUM?

O intrebare foarte buna pentru voi. iPhone SE este un telefon compact si puternic la doar 2300 lei. Ce alternative gasim cu Android la aceeasi bani?

Serios, ce alternative BUNE putem gasi pentru iPhone SE in tabara Android? Pentru ca aceste telefoane mici sau compacte sunt inca la mare cautare. Cunosc foarte multi oameni care isi doresc un telefon mic dar puternic.

Eu sunt o persoana care isi doreste un telefon compact, usor de tinut intr-o singura mana si puternic. Initial am vrut sa-mi cumpar iPhone 11, insa credeti-ma ca nu am putut sa-l folosesc cu o singura mana. Este prea lat pentru mine, incomod de utilizat, iar atunci am scos bani in plus din portofel pentru 11 Pro. Nu ca as fi avut neaparat nevoie de OLED sau 3 camere ci am vrut un telefon mai mic.

Dar cu Android ce gasim? Putem avea un concurent serios in 2020 pentru iPhone SE?

Ca sa pot sa aflu am apelat la GSMArena pentru a putea cauta intr-o baza de date mare. Puteti face si voi experimentul asta fara probleme.

iPhone SE are 4.7 inch diagonala, insa tinand cont de forma carcasei acesta masoara mai mult de atat daca luam in calcul barbia si fruntea telefonului. De aceea am putut fara probleme sa caut telefoane cu diagonala mai mare. Practic am luat ca punct de referinta lungimea si latimea telefonului nu diagonala ecranului.

iPhone SE masoara 138.4 x 67.3 x 7.3mm (Lungime x Latime x Inaltime). Asadar am rotunjit aceste numere si am cautat telefoane cu dimensiunea maxima de 140 x 70 cu orice fel de inaltime. Este prea putin important acest ultim aspect.

Printre alte conditii: procesor Snapdragon cat mai nou, 865 sau 855 sau echivalent MediaTek/Exynos/Kirin, pret cat mai apropiat de 2300-2700 lei, an de lansare 2019 sau 2020 si evident sa fie disponibil in Romania.

In concluzie nu am gasit nimic. Am plusat putin cu dimenisunea si am cautat telefoane de 145 x 75 mm si am gasit doar un Galaxy S10e. Puteti vedea AICI rezultatul. Este un telefon compact si usor de tinut cu o singura mana la un pret de 2700-2800 lei. Da, imi place S10e, l-am vazut si l-am recomandat tuturor celor care au vrut un telefon mic. Este singura alternativa punternica, ieftina si compacta din tabara Android.

Ce vreau sa spun prin acest articol este ca producatorii au uitat complet de telefoanele compacte. Stiu ca fiecare intelege altceva prin „compact” si nu avem o definite clara a termenului. Cumva telefoanele compacte sunt cele care pot fi usor de folosit cu o singura mana, incap in orice buzunar si poti sa le folosesti confortabil.

Un bun exemplu este Pixel 3 (deja vechi) care masoara 145.6 x 68.2 x 7.9mm. Este un telefon compact de 5.5 inch diagonala care sta foarte bine in mana utilizatorului. Pixel 4 este o alta varianta compacta buna (chiar daca nu se incadreaza in termenii impusi mai sus).

Din pacate nu sunt alternative tocmai corecte pentru iPhone SE, de aceea este nevoie ca producatorii sa tina cont ca telefoanele compacte sunt inca la mare cautare. Acesta va fi si motivul pentru care iPhone SE se va vinde foarte bine. Este principalul sau avantaj.

In plus nu este tocmai o idee buna sa lansezi un telefon de dimenisuni mici dar sa-l castrezi din punct de vedere tehnic. Modelul mai mic nu trebuie sa fie mai slab ci trebuie sa aiba aceleasi specificatii precum modelul cel mare.

Am facut o alta cautare pe GSMArena si am eliminat procesoarele din ecuatie si pretul. Am vrut sa vad ce gasesc la acele dimensiuni indiferent de platforma SoC folosita sau de pret. Pur si simplu telefoane compacte. Din pacate nu tocmai telefoane bune:

Samsung Galaxy A40

Yezz LIV1

Alcatel 1c

ZTE Blade A3

Puteti vedea AICI toate rezultatele cautarii.

Nu luati articolul ca o lauda pentru Apple. Faptul ca au venit cu un telefon performant de dimensiuni compacte la un pret mic este dovada ca au stiut unde sa loveasca cu noul SE. Este o piata libera si practic nu au un concurent serios. Insa faptul ca nu are concurenta nu este tocmai un lucru bun pentru nimeni.

De aceea imi doresc ca ceilalti producatori sa ofere telefoane puternice si compacte. Este o nisa foarte buna de exploatat.

PS: stiu ca la aceeasi bani cu iPhone SE poti gasi telefoane precum OnePlus 7t, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy Note 10 Lite si multe altele. Sunt telefoane foarte bune insa nu sunt modele cu dimensini mici. Sunt telefoane bune dar foarte mari, iar ideea articolul nu acopera aceste telefoane.