Care sunt gadget-urile tale de suflet?

Toti avem un gadget, un produs pe care il avem la suflet. Fie ca este un pickup sau un telefon, toti avem acel produs care ne place foarte mult indiferent cat de vechi sau performant este. Care este gadget-ul tau de suflet?

Taica-miu si acum imi spune cu fiecare ocazie cat de bune erau sistemele audio de la Philips pe vremea cand era el tanar. Nu-l contrazic, nu am de unde sa stiu. Insa de fiecare data cand are ocazia nu ezita sa-mi spuna. Nu are un model anume preferat, probabil ca nu le mai stie, dar ati inteles ideea.

Tot el are o placere pentru tehnologia japoneza si aici sunt de acord cu el. La fel, nu are produse anume preferate, insa iubeste produsele japoneze precum televizoarele, boxele si chiar masinile.

Eu am cateva produse care imi sunt la suflet, majoritatea dupa anii 2000. Nu o sa vi le prezint in ordine cronologica, nu are sens.

AMD Athlon 1400+ 1.4GHz – este procesorul pe care l-am folosit de la aparitie si pana prin 2011. Imi este la suflet pentru ca am crescut cu el si a rulat multe jocuri si programe mult prea solicitante pentru el. A facut fata cu greu, dar a dus la sfarsit orice task si orice joc.

LG G2 – este al doilea telefon pe care l-am cumparat din banii mei dupa Vonino Ego QS. L-am cumparat de Craciun cu ultimul meu salariu de la locul de munca din perioada respectiva. Telefonul mi se pare si astazi un model deosebit. Cu ecranul edge-to-edge si butoanele pe spate, formele frumos desenate de la baza il fac pentru mine un model deosebit. A rulat impecabil pana cand pur si simplu intr-o zi nu a mai pornit.

LG 3D-510 – este primul meu mouse optic. L-au cumparat parintii mei dintr-un Flamingo sau UltraPro Computers. Pana atunci stergeam mouse-ul cu bila pe care il abuzam in CS 1.6. Se intampla de mult, 2004-2005, iar mouse-ul a mers pana prin 2012 cand switch-urile au cedat.

Samsung E2510 – este telefonul din prima parte a adolescentei mele, fiind primul meu telefon cu clapeta, primul meu telefon cu camera, primul meu telefon cu MP3 si slot microSD. L-am folosit 2-3 ani fara probleme.

Samsung C3530 – este urmatorul model dupa E2510 si l-am folosit 1-2 ani prin liceu. Cel mai mult mi-a placut camera, senzationala pentru un telefon non smart. Nu ma credeti? Va atasez o poza mai jos realizata cu el. Din pacate filmarile erau groaznice.

Mionix Naos 3000/QG – v-am povestit despre el AICI .

. Atari 2600 – a fost consola din copilarie pe care obisnuiam sa ma joc cand parintii imi dadeau voie. O tin minte si acum. Nu stiu ce s-a intamplat cu ea, insa ea m-a facut mai tarziu sa iubesc jocurile video.

Cam acestea sunt gadget-urile pe care eu le am la suflet. Sunt curios care sunt ale voastre. Sectiunea de comentarii va apartine 🙂