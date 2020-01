Review Tenda AC23 – 7 antene de 6dBi

Am primit la test cel nou router de la Tenda, modelul AC23. Impresioneaza inca de la inceput prin cele 7 antene de 6dBi. Testand multe routere Tenda am ajuns la o concluzie destul de simpla de si de clara. Pentru pretul cerut sunt niste routere foarte bune cu un avantaj major fata de concurenta: acoperirea wireless.

Am testat toata gama de routere Tenda disponibile in Romania si asta este concluzia mea. Evident ca au si minusuri, insa principala functie a unui router este sa ofere Wi-Fi si viteze bune iar la acest capitol exceleaza.

Tenda AC23 este cel mai nou router de la Tenda si inca nu vad sa fie disponibil in Romania, dar m-a impresionat placut inca de la primul contact. Practic acest router te scapa de orice problema legata de acoperire.

Cel mai important aspect al acestui router sunt evident antenele. Dispune de 7 antene reglabile de 7dBi, adica foarte puternice. Am mai vazuta atat de multe antene doar la modele foarte scumpe.

Faptul ca sunt si atat de puternice inseamna ca ofera o raza de acoperire foarte mare. Am testat fix acest lucru caci mi se pare cel mai important si am ramas placut impresionat.

Am conectat routerul in priza, m-am conectat la el prin aplicatia de telefon Tenda, l-am configurat in cateva secunde si a fost gata de treaba. Interfata aplicatiei si setarile sunt aceleasi pe care le stiti de la celelalte modele.

O mentiune pentru benzile Wi-Fi: atat banda de 2.4GHz cat si cea de 5GHz sunt unificate intr-o singura banda si nu mai trebuie sa selectezi manual banda in functie de distanta sau necesitati. Este la fel ca la un sistem mesh.

Am testat vitezele in toata casa si am avut semnal in locuri unde routere foarte scumpe nu aveau acoperire. Cele 7 antene ofera semnal intr-0 casa la curte cu 4 camere, in toate camerele si chiar si in curte. Chiar daca uneori vitezele pot scadea sunt inca decente.

Recunosc ca nu am avut pana acum nici un router la test cu o acoperire atat de buna, doar sistemele mesh au reusit sa ofere o capacitate atat de buna de acoperire.

Vitezele pe care le-am obtinut pe Wi-Fi sunt din diverse locuri din casa si din curte suficient cat sa-mi fac o idee. Pe cablu este evident ca atinge viteza maxima.

Totusi exista un minus si la acest model. Tenda AC23 ofera doar 3 porturi LAN in loc de 4 si asta poate fi un minus pentru persoanele care au multe dispozitive pe cablu.

Un alt aspect important este ca poti seta puterea de acoperire chiar din aplicatie. Daca iti este frica de razele Wi-Fi sau pur si simplu nu vrei ca semnalul sa ajunga pana la vecini, poti selecta din aplicatie cat de tare sa fie semnalul.

In concluzie, Tenda AC23 este un router cu acoperire wireless senzationala si este ideal pentru cei care au case mari cu etaj sau pur si simplu spatii mari.

Nu cunosc momentan un pret pentru Romania dar sigur nu o sa fie foarte scump. Puteti sa citit mai multe despre specificatii AICI. Pana una alta puteti sa-l cumparati de AICI.