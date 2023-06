Tenda RX2 Pro – router bun si la oferta

Am avut pret de cateva zile un router Tenda RX2 Pro. Vi-l prezint pe scurt in ideea in care vreti sa-l cumparati ACUM la o oferta buna la Altex. Costa doar 259 lei si cred ca merita fiecare banut.

In gama asta de pret nu o sa gasesti routere fantastice. Ele sunt bune pentru acasa, strictul necesar si chiar gaming fara batai de cap. Cine vrea un router cu acoperire mare, recomand modelele Tenda in general. Nu stiu ce antene pun baietii astia, dar mereu am avut acoperire mai buna decat TP-Link sau ASUS chiar daca specificatiile erau identice.

Tenda RX2 Pro este un router Wi-Fi 6 care se va comporta bine pe reteaua Gigabit de la RDS. Are cinci antene mari si late pe care le poti orienta in orice directie, dar care uneori mi se par exagerate. Seamana cu un paianjen.

Oferta un port WAN si trei porturi LAN, fara USB din pacate. Stiu ca celelalte routere ofera 4 porturi LAN, dar stiti ca Tenda asa obisnuieste din motive de costuri probabil.

Instalarea este una cat se poate de simpla. Ai nevoie doar de aplicatia Tenda si mai departe urmezi pasii de acolo. Nu ai ce sa faci mare lucru la capitolul asta. Il bagi in priza si cam aia e. Daca vrei poti sa il configurezi tu din Admin, dar nu ai alte setari decat cele pe care sigur le-ai mai vazut.

Vitezele pe cablu ating maximul promis, iar pe Wi-Fi ai 300Mbps pe banda de 2.4GHz si 1200Mbps pe banda de 5GHz. Eu zic ca iti faci treaba cu vitezele astea, tinand cont ca marele sau avantaj este acopirea, nu viteza.

Fara alte povesti, router-ul este bun si merita banii. La Altex este 259 lei.