Acer Swift Go – laptop cu ecran bun si carcasa subtire

Acer Swift Go este un laptop office destinat persoanelor plimbarete. Daca esti productiv si mai mereu in deplasare, Swift Go poate fi o alegere buna pentru tine. Acest laptop combina utilul cu placutul si are cateva surprize interesante.

Acer are in portofoliu o gama variata de laptop-uri pentru toate tipurile de clienti. Este imposibil sa nu gasesti ceva pe gustul tau. Uneori poate fi chiar greu sa alegi laptop-ul preferat daca nu iti cunosti bine nevoile. Dar de obicei pentru asta suntem noi aici.

In cazul de fata, Swift Go se prezinta intr-o carcasa sobra, clasica as putea spune, care nu are nici un element distinctiv sau nici o forma moderna. Este o carcasa simpla, sobra, eleganta care nu trezeste nici o pasiune.

In schimb, pot spune ca este solid si ca balamalele sunt destul de bune. Nu pare un laptop fragil si cred ca l-au gandit sa fie si usor pentru cei care merg des cu laptop-ul in spate.

Culoarea mi se pare interesanta, este un gri inchis care arata mai bine in realitate decat in poze. Lateralul stanga ofera drept conectica doua porturi USB prin care poti incarca laptop-ul, un HDMI si un USB 3.0. Pe dreapta ofera un alt port USB, jack de 3.5mm, slot microSD.

Slotul micro SD si cu senzorul de ampernta integrat in butonul power il fac sa fie deja un laptop special. In primul rand ca poti avea intimitate si poti accesa date din surse externe, altele decat un simplu stick USB. Cardurile microSD inca sunt folosite in industrie, la fel si cele SD. Pe spate se pot vedea fantele pentru aerisire si cam atat. Nimic nemaivazut.

Tastatura este iluminata si nu pare una premium. Senzatia avuta la scris este ca folosesc o tastatura oarecare de pe orice alt laptop din acest segment de pret. Tastele nu sunt dintr-un material excelent ci sunt unele din plastic, normale. In schimb, are o spatiere buna si nu necesita o forta mare de apasare. Este placut sa lucrezi cu ea si nu vad nici un punct negativ. Apreciez ca are NumPad si un trackpad generos, dar cu butoanele integrate.

Ecranul, cum spuneam, este punctul forte al laptop-ului. Este un OLED de 16 inch cu rezolutie 3200 x 2000 pixeli la 120Hz. Parca altfel stam de vorba acum. L-am folosit in diferite scenarii, atat la interior cat si la interior, iar imaginile sunt superbe. Are un fel de protectie impotriva razelor soarelui dar isi arata limitarea in timp.

Culorile sunt tipice unui OLED si nu ai ce sa spui rau de el. Singura mea intrebare ramane cea la care va ganditi si voi: cum va arata acest ecran OLED peste cativa ani? Din pacate nu pot raspunde la intrebarea asta.

In afara de ecranul superb mai ofera si un procesor puternic de ultima generatie. Este vorba de un Core i7 13700H, impreunat cu niste memorii DDR5 16GB si un SSD de 1TB. Este o combinatie clasica de la care nu am asteptari prea mari. Stiu ca este un procesor care face fata cu brio task-urilor esentiale, generale, dar care nu poate fi forjat in aplicatii solicitante.

Racirea nu este una foarte generoasa, laptop-ul trebuia sa ramana oarecum subtire, dar temperaturile obtinute prin teste nu sunt rele deloc. Aceste temperaturi nu reflecta neaparat realitatea, in sensul ca laptop-ul nu va sta aproape niciodata la 100% load pe perioade lungi, asadar temperaturile reale sunt cu cateva grade mai mici.

Bateria de 65Wh este o unitate care ofera in mod real cateva ore de utilizare. Ma refer la maxim 5 ore cu indulgenta daca nu faci mare lucru pe laptop. Asta se datoreaza consumului generos al ecranului OLED, dar nici procesorul nu este unul ULV. Asadar, nu va asteptati la o autonomie prea mare ci la una reala de cateva ore. Luati in calcul alimentatorul este mic si nu incarca exagerat de tare laptop-ul.

Eu nu am gasit inca varianta de 16 inch in Romania, dar Swift Go 14 este la Altex la 4999 lei. Scump, ieftin, voi decideti. Cel de 16 inch probabil sare de 5999 lei.

Cum spuneam si mai sus, este un laptop de productivitate cu mare plus pe ecran, are o conectica buna si un design clasic.