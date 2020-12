Tenda W20E este un router Wi-Fi creat pentru restaurante sau cladiri de birouri

Daca ai o cafenea, un restaurant sau o firma cu numerosi angajati care lucreaza de la birou si vrei sa oferi internet de calitate, afla ca router-ul Tenda W20E este special conceput pentru asta. Ii facem un scurt review si aflam ce stie sa faca.

Daca pentru tine, acasa, iti alegi un router oarecare, dar care sa respecte cateva criterii, pentru firme nu este la fel. Sunt routere speciale pentru astfel de cazuri care ofera anumite beneficii extra fata de un router casnic.

Tenda W20E este un astfel de router. Nu este cu mult mai diferit fata de unul normal, insa prin constructia lui este gandit sa functioneze un pic altfel si sa ofere cateva functii mai avansate.

Despre Tenda nu are rost sa va mai spun nimic. Am testat toata gama lor de routere din ultimii 3-4 ani. Gasiti review la toate si aveti inclusiv detalii din interfata lor. Asa ca nu o sa facem focus pe asta.

Vreau doar sa va spun de ce acest model este diferit si de ce este ok sa-l alegi pe el si nu un router oarecare daca ai o firma cu mai multi angajati.

Specificatii

RAM: 128MB

Flash: 16MB

Interfata: 3x WAN, 1x LAN

Frecventa: 2.4GHz – 5GHz

Utilizatori maximi: 100 pe cablu, 60 pe Wi-Fi

Conexiune la internet: PPPoE/DHCP/Static IP/Russian L2TP/India (PPPoE supports server name customization)

Captive Portal: 50 Portal Accounts, Customize E-bulletin

Smart Bandwith Control

VPN Protocal: PPTP/L2TP/IPSEC

Support UPNP

Tenda W20E este ideal daca ai un restaurant, o cafenea, un birou cu mai multi angajati etc. Este bun in locuri aglomerate din cateva motive destul de clare.

Fata de un router normal acesta poate sustine mai multi utilizatori simultan. Daca un router normal oboseste la 10-20 de utilizatori, acest Tenda suporta pana la 100 de utilizatori simultani pe cablu si pana la 60 pe Wi-Fi. Este foarte important ca router-ul sa nu se blocheze sau sa nu limite viteza la internet atunci cand sunt mai multi utilizatori.

Pe langa asta el poate gestiona latimea de banda si viteza in functie de nevoile utilizatorilor. Detecteaza automat traficul de internet pentru fiecare utilizatori si seteaza automat latimea de banda si viteza in functie de nevoile utilizatorilor. Astfel nimeni nu va ramane fara internet si nimeni nu va putea fura tot internetul.

Aceste doua aspecte sunt extrem de important in acest caz deoarece nici un router normal nu ar putea gestiona la fel de bine aceste probleme.

Un alt aspect important este acoperirea Wi-Fi. Bine, aici sunt si routere casnice care ofera o acoperire la fel de mare, aproximativ 500 metri patrati, deci aici nu este foarte special. Dar este bine ca poate sa ofere o acoperire mare caci nu vrei sa te complici cu AP-uri.

Porturile sunt si ele speciale. Sunt patru la numar, iar doua dintre ele sunt si LAN si WAN simultan. Iar o functie pe care nu o intalnim la routere-le obisnuite.

Este metalic, ceea ce ii confera un avantaj atunci cand va lucra deoarece disipa mai bine caldura. Cele 5 antente sunt reglabile dar nu detasabile.

Eu l-am probat acasa, dar va dati seama ca nu pot testa toate functiile lui. As fi vrut sa vad cum se descurca la un numar maxim de utilizatori, insa imi este imposibil.

Am rulat in schimb teste Wi-Fi prin toata casa si acoperirea m-a surprins placut. Am lasat o poza mai sus iar viteza respectiva o prind in toata casa. Deci pentru un apartamentu sau o casa la curte e mai mult decat suficient.

PS: internetul meu de la Digi are probleme. Eu am Gigabit, dar de cateva luni abia daca prind un sfert din viteza garantata de ei. Asa ca nu luati acest test de viteza ca fiind unul relevant. Sigur router-ul poate si mai mult de atat. Eu nici pe cablu nu mai trec de 200Mbps…

Scump nu este. L-am gasit pe la 260 lei pe compari.ro. Si nici design-ul nu este unul fabulos ci arata ca un router clasic, business. Nu este un paianjen cu 7 antene ci este o solutie discreta si performanta.