DJI nu mai poate cumpara tehnologie de la americani pentru dronele sale

Stirea a trecut pe langa noi, dar in caz ca nu ati aflat…de ceva timp…DJI nu mai poate cumpara tehnologie de la americani. Alaturi de alte 77 de companii trecute pe lista de entitati. DJI este intr-o situatie similara lui Huawei.

Cele 78 de companii incluse pe lista nu mai pot cumpara tehnologie de la americani fara licenta. Pe lista se afla inclusiv cel mai mare producator chinez de chip-uri, Semiconductor Manufacturing International Corporation sau SMIC.

Departamentul de Comert al SUA a declarat ca a adaugat pe lista DJI, AGCU Scientech, China National Instruments si Kuang-Chi Group, deoarece acestea au incalcat drepturile omului prin colectarea abuziva si analiza de material genetic (???). Suna ciudat in romana asa ca va las in engleza: enabled wide-scale human rights abuses within China through abusive genetic collection and analysis or high-technology surveillance. Biroul de securitate publica din Xianjian ar fi folosit drone DJI pentru supravegherea unui grup etnic musulman.

SMIC are interdictie dintr-un motiv care suna cu adevarat grav: SMIC ilustreaza perfect cum China foloseste tehnologii americane pentru a-si moderniza armata.

DJI trebuie sa caute alt furnizor pentru componentele sale. Sunt curios ce tehnologie livrau americanii catre DJI.