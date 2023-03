Toate abonamentele Google ONE vin cu VPN inclus

Din pacate optiunea nu va fi disponibila in Romania.

VPN-ul ofera un grad in plus de securitate cand vine vorba de navigarea sigura pe internet si cu un mic plus spre anonimat. In unele cazuri te poate ajuta sa ai acces la continut disponibil exclusiv pentru alte tari, cum este Netflix. Pana ieri, Google oferea One VPN doar abonamentelor mai scumpe, iar acum e disponibil pentru toti abonatii.

Dupa cum era de asteptat, piata Google e limitata la tarile mai rasarite, iar VPN-ul va fi disponibil in urmatoarele tari: Austria, Australia, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Islanda, Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Norvegia, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Elvetia, Taiwan, Anglia si SUA.

De asmenea, serviciul Dark web report va tine utilizatorul la curent daca date despre el se vor gasi pe dark web. Pentru ca acesta sa poata produce rapoarte, utilizatorul va trebui sa specifice care sunt informatiile care il intereseaza.

Mai multe informatii gasiti pe blogul Google.