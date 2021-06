Am testat Acer Nitro 5 cu AMD Ryzen 7 5800H si RTX 3070 ca sa vad cum se comporta Ray Tracing pe noua generatie

As putea spune ca este o premiera pentru mine. Am testat un laptop nou de la Acer, un model nu foarte scump, care vine echipat cu noile placi video RTX 3000. Am vrut sa vad cum se comporta Ray Tracing-ul pe noua serie de placi video pentru laptop-uri, dar si cum face fata un procesor AMD de noua generatie.

Spun ca este o premiera pentru mine deoarece cred ca este prima data cand testez tehnologia Ray Tracing cu un procesor AMD. Pana acum laptop-urile de test au venit cu procesoare Intel, putine au fost cu AMD. Dar lucrurile se vor schimba.

Nitro 5, noua generatie, vine atat cu procesoare AMD cat si cu procesoare Intel. Pentru ca am avut de ales am preferat versiunea cu procesor AMD si placa video RTX 3070. Chiar sunt curios de combinatia asta. Vorbim despre Ryzen 7 5800H, un procesor foarte bun care dupa mine este net superior unui i7 echivalent.

De ce am vrut sa fac acest experiment? Pentru ca l-am facut si in trecut cu vechea generatie de placi video si trebuie cumva sa actualizez rezultatele. O sa va vorbesc putin despre laptop si dupa revenim la partea alocata tehnologiei Ray Tracing si DLSS.

Asadar, Nitro 5, o noua generatie echipata decent si care ofera un pret foarte bun pentru ceea ce ofera. Acer face salturi uriase de la o generatie la alta si pentru ca le testez constant de vreo 4 generatii am vazut evolutia frumoasa.

Laptop-urile Acer sunt bune desi lumea le asociaza cu solutii de buget. Nu spun ca nu au si modele foarte ieftine, insa pe partea de gaming nu pot spune ca exista un producator low cost si unul high end. Pana la urma difera doar implementarile hardware, sistemele de racire si design-ul.

Atunci cand aleg un laptop nu ma uit dupa brand. Ma uit sa vad ce model imi ofera cel mai bun SSD, cea mai mare memorie, cel mai bun sistem de racire, cel mai bun ecran, in bugetul disponibil.

Nitro 5 2021 este o evolutie frumoasa mai ales pe partea de design. Am remarcat noua tastatura mult mai placuta la scris, mai silentioasa si cu feedback excelent. Chiar este o tastatura buna si o evolutie considerabila fata de generatia anterioara. Nu spun ca generatia anterioara are o tastatura proasta ci doar ca evolutia se vede.

Materialele folosite par o idee mai bune. Plasticul pare o idee mai bine finisat, mai placut la atingere, mai premium. Tineti cont ca seria Nitro este seria accesibila de la Acer. Dupa seria Nitro mai avem seriile Helios si Predator.

Tinand cont ca vorbim despre o serie de baza adresata consumatorilor cu un buget nu foarte mare, consider ca design-ul este unul excelent. Nu este foarte gros si nici foarte greu. Eu am testat versiunea de 17 inch, clar mult mai masiva, insa nimic iesit din comun daca ar fi sa comparam cu orice alt laptop de 17 inch din acest segment de pret.

Apreciez mult amplasarea porturilor. Partial. Macar mufa de alimentare este pusa pe spate si nu te incurca pe lateral asa cum au majoritatea laptop-urilor. Am observat ca laptop-urile scumpe au toata conectica pe spate. De ce nu se poate face asa si pe modelele mai ieftine? N-am idee.

In fine. Portul de alimentare este pe spate si nu te incurca, iar pe laterale o sa gasesti clasicele USB-uri, HDMI si LAN.

Probleme cu racirea nu am observat deloc. In idle laptop-ul este silentios si nu o sa-l auzi deloc. Nu au pornit deloc ventilatoarele sau daca au pornit erau la o turatie foarte mica. In comparatie cu un i7 echivalent care chiar si in idle avea nevoie sa fie racit. Rusinica Intel.

In gaming n-am avut probleme, ba chiar va las atasata o poza sa vedeti temperaturile din full load. SSD-ul este pe M.2 si foarte rapid, ecranul de 17 inch este Full HD dar la 144Hz, iar placa de retea ofera Wi-Fi 6 si Bluetooth 5.

Este un laptop complet care iti ofera fix cat ai nevoie ca sa te bucuri de gaming.

Cat despre experienta din gaming nu va pot spune extrem de multe. Trebuie sa fiti constienti ca in ziua de astazi orice joc va rula pe o astfel de configuratie. Nu exista joc care sa puna probleme unui astfel de laptop iar singura chestie la care trebuie sa fiti atenti este temperatura.

Eu am rulat doar cateva jocuri cu Ray Tracing precum Watch Dogs Legion, Control si CoD Cold War. Sunt trei jocuri foarte solicitante pe care le-am testat si in trecut.

Am rulat cele trei jocuri in rezolutie Full HD, setari maxime (Ultra sau Very High depinde care era maximul in fiecare joc) si cu Ray Tracing pe setari maxime, la fel, Ultra sau Very High in functie de joc. N-am facut rabat de la calitate.

Ce rezultalte am scos? Uite astea

CONTROL 68 CoD Cold War 110 Watch Dogs Legion 50

Concluzia mea este urmatoarea. RTX 3070 varianta de laptop este la nivelul unei RTX 2080. M-am uitat peste rezultatele obtinute cu aceasta placa tot pe laptop si sunt similare. Astfel, saltul este clar unul destul de mare.

Daca dezactivati Ray Tracing o sa aveti un numar impresionant de FPS-uri, dublu chiar in unele cazuri. Asa ca daca nu puneti accent pe Ray Tracing puteti sa va bucurati de o experienta fluida.

Temperaturile nu au fost deloc mari pentru placa video. In functie de joc variaza si as da o medie de 70 de grade in sarcina. Deloc rau!

Din pacate nu am gasit laptop-ul disponibil in Romania cu aceasta configuratie. In schimb o versiune similara cu Ryzen 5 5600H si RTX 3060, tot de 17 inch, costa 6400 lei la eMAG. As crede ca versiunea testata de mine costa undeva la 7000 lei.