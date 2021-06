Voi de unde va cumparati piese auto?

Iar o sa ne injurati ca scriem despre masini si site-ul se numeste ArenaIT. Avem o categorie auto pe site si acest articol fix acolo se incadreaza, iar cand scriem despre auto o facem destul de rar si cu subiecte destul de clare. Cum este si cel de fata. Vreau sa stiu de unde va cumparati voi piese auto si sa va spun de unde imi cumpar eu piese auto pentru masina mea.

Pana acum 5 ani nu stiam nici un site de piese auto. Stiam doar de magazinele de cartier de piese auto care vindeau in mare parte piese pentru Loganuri sau masini super populare, iar taximetristii se puneau la coada ca sa cumpere consumabile extrem de ieftine.

Obisnuiam sa intru si eu acolo cand aveam Dacie si sa cumpar piese banale. Doar ca de cele mai multe ori, daca va vine sa credeti, produsele erau fake. Da, vorbesc serios si erau fake-uri din alea bune in ambalaj de calitate si cu sigla brandului.

Acum 5 ani am descoperit magazinele online de piese auto. Va dati seama ce a fost in sufletul meu in acel moment. Dupa care, recent, am descoperit autodoc24.ro, singurul magazin online cu aplicatie pe mobil. Aplicatia mobila AUTODOC te ajuta sa comandati piese de pe telefon, lucru greu de realizat de pe mobil folosind doar site-ul.

Eu o sa va vorbesc putin despre experienta mea cu acest site, cu aplicatia, caci pe ea o folosesc cel mai des, despre cum livreaza, ce piese au samd.

Cred ca este destul de clar pentru toata lumea ca am incercat si alte magazine online, insa am ramas fidel acestui site pentru ca are aplicatie, repet, singurul pe care eu il stiu asa. Si imi este foarte simplu sa comand direct de pe telefon.

De asemenea, cred ca este si site-ul cu cele mai multe branduri disponibile, cel putin pentru masina mea. In fine, asta-i alta discutie.

Procedura este destul de simpla si ca la orice alt site trebuie sa iti prezinti masina. Nu poti comanda piese random daca nu spui in aplicatie ce masina ai, ce model, ce an, ce versiune. Pe baza acestor informatii se face o selectie de produse si primesti doar produse pentru masina ta.

Mai exista varianta sa gasesti piese dupa seria VIN, dar este cam acelasi lucru. Rare sunt datile cand nu gasesti piese sau piesa corecta doar dupa datele generale ale masinii.

Repet, iti selectezi masina (presupunem faptul ca ti-ai facut deja cont, ca asa e normal peste tot), alegi metoda de plata si unde sa ti se livreze comanda. Este foarte simplu si banal, ca la orice alt magazin online. Doar ca aici cumperi piese pentru masina. Procedura este extrem de simpla si aplicatia este foarte bine structurata. Totul este impartit pe categorii mari si clare si este aproape imposibil sa nu gasesti ce ai nevoie. Pe langa faptul ca aplicatia iti imparte piesele pe categorii ai si optiunea de cautare manuala dupa nume.

Daca ar fi sa fac o comparatie cu alte site-uri si sa va vorbesc despre preturi, branduri, complexitatea produselor, timp de livrare, suport etc n-as putea. Majoritatea site-urilor sunt foarte bune si livreaza la timp, si cu toate ca ma repet, avantajul cel mare este aplicatia pentru telefon, fie el Android sau iOS . Este lucrul care ma tine aproape de acest site.

In concluzie eu de aici imi comand piese pentru masina, folosesc aplicatia lor fara probleme si ma declar multumit. Vreau sa stiu de unde va comandati voi piese auto, ce experiente ati avut pana acum si daca ati folosit autodoc24.ro, daca comandati de la ei, daca folositi aplicatia si daca vreti sa spuneti si altceva.