Am testat Legacy 5 – un sistem de gaming foarte corect realizat de PC Garage

Timp de o saptamana am avut la test un sistem foarte bun realizat de PC Garage. Se numeste Legacy 5, are un pret bun si este intr-o editie limitata, fiind disponibil in doar 50 de bucati. Va spunem din start ca merita cumparat, iar daca vreti sa stiti de ce vedeti mai jos toate informatiile.

Mai tineti minte cand gaseasti sisteme gata facute pe la colt de bloc sau prin magazine cunoscute? Mizeriile alea facute pe genunchi si de multe ori cu sigiliu pus ca sa nu pot umbla in ele, ne-au facut sa fim mai atenti si sa invatam singuri sa ne construim sistemele. Eu am trecut prin asta acum multi ani.

PC Garage isi face de cativa ani sisteme proprii, insa nu trebuie sa le asociati cu sistemele gata facute de acum 10-15 sau chiar 20 de ani. Din contra. PC Garage are o echipa foarte buna care asambleaza aceste sisteme si sunt facute cu simt de raspundere, adica au componente de calitate. Mai tineti minte sisteme alea cu surse Delux de 450W dar placi video de top? Doamne ce pocnitori….le cumparai azi si se stricau a doua zi.

Legacy 5 este un super sistem de gaming realizat ca la carte. Acesta este format din componente bine alese, echilibrate si vine la un pret foarte bun:

Procesor Intel Core i5-12400F

Placa video Gigabyte RTX 3070 EAGLE OC

Placa de baza Gigabyte DS3H B660

32GB RAM Kingston FURY DDR4 3200MHz

SSD 1TB PCI Express 4.0

Sursa Seasonic 750W

Carcasa Fractal Design Pop Air RGB Black

Cooler ID-Cooling SE-234 ARGB

Dupa cum vedeti din specificatii, sistemul nu arata rau deloc. Imi place ca au pus o sursa de calitate de la Seasonic cu o putere generoasa, in cazul in care vrei sa-ti faci upgrade pe viitor.

De asemenea, placa video mi se pare excelenta pentru gaming in rezolutie QHD, indiferent de detaliile pe care le alegi. Am testat placa de cand a aparut, o folosim si noi in redactie si stim ce poate. Poate rula orice joc in rezolutie QHD si cu detalii Ultra fara nici un stres.

Procesorul este o alegerea cinstita. Cum in jocuri conteaza mult placa video si mai putin procesorul, nu consider ca acesta este un minus. Din contra, este un procesor capabil de generatie noua cu un consum redus de energie. In jocuri se va descurca foarte bine.

In cazul in care va intrebati de ce au ales memorii DDR4 si nu DDR5, raspunsul cred ca este destul de simplu. DDR5 inca este o solutie scumpa si sporul de performanta nu este deloc mare. Ba chiar as putea spune ca sunt bani aruncati pe fereastra in acest moment. Asadar, niste memorii DDR4 de calitate si generoase (32GB e chiar ce trebuie) sunt peste nevoile unui gamer obisnuit.

Placa de baza suporta inclusiv noile procesoare din generatia 13 de la Intel, doar un update de BIOS are nevoie. Are doua sloturi M.2, placa de retea puternica pana la 2500Mbps, are USB C 3.2 si un singur port PCIe x16.

Nu are ea cea mai buna racire, fiind o placa entry level, dar se descurca in gaming fara probleme.

Si ca tot vorbeam de racire, procesorul are un cooler masiv, foarte aratos si foarte eficient. Temperaturile atinse de mine sunt fantastice, iar aici ajuta si carcasa cu airflow foarte bun, aerisita si cu wire management facut ca la carte de echipa PC Garage.

Cat despre performantele in gaming, acestea sunt destul de clara. Cum noi am mai testat placa asta video cu diferite ocazii, atat pe sisteme desktop cat si pe laptop-uri, cu diferite procesoare la bord, putem spune clar ca orice joc din 2023 va fi rulat fara probleme in rezolutie 2K si cu setari grafice maxime in orice joc, avand un FPS mare.

Cyberpunk 2077 – 70FPS

LoL – nu s-a clintit deloc din 144FPS

FIFA22 – super stabil cu 144FPS constant

DOOM Eternal – stabil la 144FPS

APEX – nu a sughitat deloc, putea mai mult decat cei 144Hz oferiti de monitor

Fornite – stabil la 144Hz

Sistemul poate fi gasit AICI.