realme a lansat flagship-ul GT3 cu incarcare la 240W

realme a lansat modelul GT3, un flagship cu incarcare la 240W. A fost lansati ieri la MWC 2023 si vine cu cateva noutati pentru tineri, un design aparte si un ecran bun.

Vorbim doar de ceea ce conteaza si anume incarcarea. A atins limita maxima pe care o suporta standardul USB C, 240W, deci asta va fi cea mai rapida putere de incarcare pentru anii urmatori. Mai mult de atat nu se poate.  Are nevoie de doar 9 minute și 30 de secunde pentru a încărca complet bateria de 4600 mAh si doar 80 de secunde pentru un total de 20%.

Are in pachet un cablu custom de 12A, trei chipset-uri dedicate pentru incarcare care oferta in total o eficienta de incarcare de 98.5%, chipset dedicat si in incarcator, 13 senzori de temperatura, 60 de straturi de protectie, certificare TUV Theinland pentru sistemul de incarcare, iar durata de viata a bateriei scade la 80% dupa 1600 de cicluri de incarcare la 240W.

In rest are un ecran AMOLED de 6.7 inch la 144Hz, sistem de racire cu vapori, un sistem de iluminare Pulse Interface ce poate fi personalizat, pana la 16GB RAM si pana la 1TB stocare.

Foloseste Snapdragon 8+ Gen1, o camera de 50MP cu senzor IMX890 cu OIS, memorie tip UFS 3.1, baterie de 4600mAh. Costa de la 649 de dolari.