Am testat Nvidia Reflex pe un monitor de 360Hz – se simte diferenta?

Am primit de curand o propunere din partea Nvidia de a testa Nvidia Reflex. Evident, am acceptat, caci nu tot timpul se iveste ocazia sa testezi ceva atat de misto. Mi-au fost puse la dispozitie cele necesare si…da-i cu joaca. Problema este ca nu stiu cum sa va explic senzatia.

Nvidia Reflex este o tehnologie noua si abia invata sa mearga in 4 labe ca bebelusii. Deci nu este de criticat, nu asta voi face aici. Voi incerca sa-i vad potentialul (daca exista) si sa va explic si voua care-i treaba cu tehnologia asta.

Pe scurt, Reflex-ul se refera la lag. Nu, nu acel lag de la internet ci lag-ul pe care il avem noi acasa intre periferice si monitor. Nu v-ati gandit niciodata la asta, corect?

Eu m-am gandit, stiam ca exista un lag intre componente si periferice, dar doar stiam ca exista si atat. Cat de mare sau de mic este nu m-a intersant nicioata pentru ca….nu m-am lovit de el. Si cred ca nici voi.

Si totusi, Nvidia insista ca exista, ca este rau si ca trebuie sa facem ceva in privinta lui. Asa a luat nastere Reflex. Daca intrati pe site-ul Nvidia o sa gasiti un pomelnic acolo. Daca va intereseaza il cititi, eu v-am zis pe scurt care-i treaba. Chiar este o descriere detaliata si nu cred ca pot eu sa va descriu mai bine ce se intampla. Nvidia chiar a reusit sa faca o prezentare pe cinste cu acest Reflex si aveti grafice si comparatii care o sa va ajute.

Pentru a putea testa aceasta tehnologie am avut nevoie de cateva periferice moderne care sa suporte aceasta tehnologie. Am primit un monitor Alienware AW2521h (este o bijuterie de monitor, l-as cumpara oricand) si un mouse Logitech G Pro Wireless. Monitorul are 360Hz si este prima data cand folosesc un monitor cu o rata de refresh atat de mare. Am simtit ca mor….de ciuda. Fata de cei 165Hz pe care ii am eu la monitorul meu AOC, 360Hz sunt next level. Se simte diferenta ca de la cer la pamant. Dar nu despre asta vorbim…

Am montat monitorul, am pus mouse-ul si am incercat 2 jocuri care stiam ca suporta Reflex: CoD Cold War si Apex Legends. Primul l-am terminat o data si acum am fost nevoit sa-l mai joc o data de dragul acestui test. In schimb, Apex Legend n-am jucat niciodata pana acum.

Configuratia pe care m-am jucat este urmatoarea:

RTX 3070 Founders Edition

Ryzen 7 1700x

ASUS ROG Strix B550 F Gaming Wi-Fi

32GB RAM ADATA

SSD Kingston 500GB KC2500

Sursa: Seasonic Prime 750W Platinum

Carcasa: Fractal Design Define S2

CoD Cold War stia de Reflex fara sa intervin. M-am jucat cateva zile si am urmat instructiunile. Ca sa ma pot juca folosind aceasta tehnologie a fost nevoie sa bag dongle-ul de la mouse in USB-ul de la monitor, doar asa putea soft-ul sa-mi calculeze lag-ul dintre cele doua. Practic masoara timpul de cand eu am dat click si pana cand a avut loc actiunea pe monitor.

Timpul rezultat de soft-ul Nvidia a fost de 47ms cu Reflex ON si 53ms cu Reflex OFF. CoD este un joc care are nevoie de multe resurse si ma gandesc ca daca jocurile care vor implementa aceasta tehnologie sunt consumatoare de resurse video, atunci Reflex va putea face diferenta. Pentru ca…

In Apex ms-ul a fost atat de mic incat imi e si rusine sa vi-l zic: 21ms cu Reflex OFF si 20 cu Reflex ON. In primul rand ca diferenta dintre ON si OFF este…prea mica, iar diferenta intre jocuri este data de resursele necesare pe care jocul le cere. APEX nu cere multe resurse, nu in comparatie cu CoD, de aceea si timpul mai mic.

Daca am simtit o diferenta….nu. Nici una. Nu pot sa va mint ca s-a simtit mai bine sau mai rau. Da, diferentele exista pe hartie dar in realitate ele nu conteaza. Nu acum.

Nvidia Reflex este o tehnologie foarte buna, o inteleg, dar nu acum isi va arata potentialul. Imaginat-va ca va jucati LoL sau CS:GO, jocuri care ating un numar mare de FPS-uri. CS:GO chiar atinge 360FPS si este un joc unde ai nevoie de reactie. Acolo vreau sa vad cum merge Reflex.

Vreau sa testez Reflex in LoL, jocul meu preferat pe care il practic de 5 ani. Il cunosc perfect, stiu cum se simte lag-ul, stiu cum se joaca cu periferice proaste si cu periferice bune. Acolo sigur voi simti diferenta.

Un alt aspect important pe care vreau sa-l scot in evidenta este puterea de procesare a calculatorului. Sa fim seriosi, cu configuratia mea nu voi avea probleme in nici un joc. Placa video este o bestie, iar procesorul chiar daca vechi face fata cu brio. Ma gandesc ca Reflex va veni in ajutorul celor cu configuratii mai slabe si cu periferice de slaba calitate.

Voi ce parere aveti despre Reflex? Personal consider ca trebuie sa mai creasca astfel incat diferenta sa fie clar vizibila.