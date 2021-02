Trust Morfix – un mouse de 100 lei foarte customizabil

Trust Morfix este un mouse care la primul contact m-a facut sa zic „wow, un mouse premium de la Trust”. Totusi, astazi a ajuns sa coste 99 lei redus de la 209 lei. Morfix este super bine facut incat iti lasa impresia de mouse scump, premium. De la cum se aud click-urile si pana la materialele folosite in constructia lui, Morfix ar putea fi oricand un mouse de 200-300 lei sau chiar mai scump. Dar cand am verificat pretul ca sa il anunt in review am ramas surprins.

Trust Morfix arata premium, se simte premium si se comporta ca un mouse premium. Nici macar o secunda nu mi-a dat de inteles ca este doar 99 lei si credeti-ma are ce sa ofere.

L-am folosit in diverse jocuri drept mouse personal. De obicei nu fac asta caci folosesc atat un Zowie cat si un Razer, iar in functie de joc le schimb. Dar Morfix m-a facut sa-l folosesc zilnic indiferent de joc, ceea ce se intampla rar in cazul meu.

De ce? Pentru ca a fost foarte confortabil si mi-a oferit o senzatie placuta in utilizare. Mi-a oferit aderenta buna, confort, performanta si modularitate.

Morfix iese in evidenta printr-un aspect foarte simplu. Butoanele laterale sunt de fapt niste capace magnetice si se pot schimba. Poti alege sa ai butoanele clasice de inainte si inapoi sau o serie de butoane pentru jocurile de tip MOBA.

Este o idee buna, functioneaza si este ideala pentru cei care joaca atat MOBA-uri cat si FPS-uri. Are luminite RGB, totul poate fi setat dupa bunul plac, este usor si mai are ceva.

Inclusiv partea laterala dreapta poate fi schimbata cu un capac special care ofera un suport mai bun pentru degetul inelar si cel mic. Tare interesant.

Luati in calcul acest mouse pentru orice tip de joc. O sa va surprinda placut. Il gasiti acum la eMAG la 99 lei si nu va mint ca mi-am comandat unul pentru mine. Sa fie.