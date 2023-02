Am testat telefonul Coca-Cola de la realme – un telefon de colectie

Celebrul telefon Coca-Cola care a aparut pe internet s-a dovedit a fi un realme 10 Pro personalizat. Inca de v-am anuntat oficial despre telefon, noi il aveam deja in redactie si scriam la acest review. Hehe, si ce bucurosi suntem sa avem un astfel de telefon.

Evident, totul a fost sub NDA si nu puteam arata la nimeni telefonul. Inca de cand au aparut primele zvonuri despre telefon, cand internetul nici nu stia ca este un realme, noi il butoam bucurosi si chicoteam cand mai vedeam un articol despre cum Coca-Cola pregateste un telefon surpriza.

Si gata, s-a terminat NDA-ul si putem discuta despre realme 10 Pro Coca-Cola Edition, un telefon de colectie fabricat intr-un numar limitat de exemplare.

La baza este tot un realme 10 Pro 5G, acelasi telefon testat de Alex. Hardware-ul nu este altul, deci nu intru in aceste detalii. Vreau doar sa va arat ce are atat de unic acest telefon.

In primul rand, varianta Coca-Cola vine intr-o cutie unica, personalizata. In interior se afla si o figurina realmeow umpluta cu bautura racoritoare. Cred, nu-mi dau seama daca este gelatina sau altceva acolo…Nici nu vreau sa o sparg sa verific.

In cutia telefonului gasiti accesoriile, in mare parte identice. Doar cheita cu care scoti SIM-ul este in forma de capac de sticla de Coca-Cola. De asemenea, primesti si niste stickere ca sa le lipesti unde vrei.

Era misto daca incarcatorul era rosu si cablul negru. Atunci ar fi fost si mai interesant, asa au lasat aceste doua accesorii neschimbate. Ma bucura ca este un ambalaj complex si bine realizat. Gasesti si o husa din silicon in pachet si un card pe care scrie numarul dispozitivului. Eu am bucata cu numarul 9210. Ma gandesc ca s-au fabricat doar 9999 de unitati. CRED, nu am o informatie oficiala.

Telefonul arata foarte bine si se simte placut. Nu pare sa se simta ca un telefon mid-range. Constructia sa este foarte buna, iar spatele are un strat mat care nu retine amprentele. Spatele este 30% negru si 70% rosu cu logo-ul Coca-Cola taiat un pic. Imi plac marginile drepte, iar senzorul de amprenta este pe butoul power de pe lateral.

Interfata este una personalizata si asta imi place. Are inclusiv trei sonerii Coca-Cola si wallpaper personalizat. Ce mi se pare interesant este filtrul din camera foto. Se numeste 80s Cola Filters, iar atunci cand apesi sa faci poza poti sa auzi un sunet personalizat, ca si cum s-ar deschide o sticla de Cola.

Ca sa nu va trimit degeaba pe alt articol, va las mai jos datele tehnice:

Ecran de 6.72 inch cu rezolutie 2400 x 1080 pixeli, DCI-P3, 391ppi si 93% Screen-to-Body Ratio, 120Hz

Camera foto de 108MP

Snapdragon 695 5G

Stocare de 128GB cu 8GB RAM

Baterie 5000mAh cu incarcare rapida la 33W SuperVOOC

Daca vreti sa aflati mai multe info gasiti in review-ul lui Alex. Despre pret si disponibilitate nu stim nimic. El este oficial disponibil prin Asia in cateva tari precum China, India, Filipine…nu stiu cand ajunge si in Europa sau daca va ajunge vreodata.