TikTok accepta acum clipuri de 10 minute

TikTok, pe cat de controversata pe atat de interesanta, primeste acum un update prin care utilizatorii pot posta clipuri de 10 minute.

In ultima vreme, TikTok a devenit o sursa interesanta de stiri si informatii. Cel putin pentru cei care vor sa vada situatia din Ucraina, locuitorii posteaza pe TikTok diverse filmulete pe care nu le gasiti pe Facebook sau Youtube.

In fine. Ideea este ca acum se pot incarca clipuri de 10 minute. Limita a crescut de la 1 minut la 3 minute si acum la 10 minute.

„…longer format video is generally easier to monetize and keeps users engaged for longer.” Asta este motivul.