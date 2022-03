Rockstar incearca sa imbunatateasca trilogia GTA prin patch-uri

Rockstar a recunoscut ca trilogia GTA lansata anul trecut a fost un esec. Toata lumea s-a plans. Mai exista o speranta, patch-urile.

S-au vandut peste 10 milioane de copii din GTA: The Trilogy. Practic sunt peste 10 milioane de utilizatori…tristi. Sau mai bine zis, dezamagiti. Rockstar va veni cu update-uri pentru toate platformele disponibile.

Daca nu l-ati piratat aveti noroc, puteti incerca sa vedeti daca se simte o imbunatatire.

New patches are coming next week for Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition across all platforms. We appreciate the community’s patience and support.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 24, 2022