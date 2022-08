TikTok este din nou acuzat ca nu respecta intimitatea utilizatorilor

Felix Krause, fondatorul fastlane.tools, afirma ca browser-ul intern al celor de la TikTok inregistreaza absolut toate keystroke-urile utilizatorilor.

Intr-un articol foarte bine pus la punct, Felix Krause a demonstrat cum utilizarea browsere-lor interne ale diferitelor aplicatii de socializare populare precum Facebook sau Instagram permit dezvoltatorilor sa urmareasca o parte din activitatea utilizatorilor. Codul JavaScript incorporat in browser inregistreaza ce continut copiaza utilizatorii si unde apasa pe ecranul telefonului.

Acesta spune ca totusi, aceste aspecte nu reprezinta un pericol pentru intimitatea utilizatorilor, dar TikTok, prin intermediul aceluiasi JavaScript, inregistreaza absolut toate interactiunile pe care utilizatorul le are cu butoanele tastaturii (keystrokes), inclusiv parole, date de card si altele. Chiar mai mult, TikTok nu are optiune pentru a folosi alt browser decat cel al aplicatiei.

TikTok a venit rapid cu un raspuns oficial pentru Krause si afirma ca datele sunt colectate doar pentru debugging si ca de fapt nici nu sunt stocate de ei, ci de un SDK, fara a specifica cine este dezvoltatorul acestuia.

Acum 2 luni, un comisar al Comisiei Federale de Comunicatii a cerut scoaterea aplicatiei TikTok din AppStore si Play Store. In plus, TikTok a recunoscut ca are access la date din telefonul utilizatorului.