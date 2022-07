TikTok are acces la datelel tale, iar compania a recunoscut asta

TikTok este misto, dar in acelasi timp tare mi-as dori sa dispara cu totul. Trump a vrut sa interzica aplicatia in SUA pe motiv de securitate nationala, dar Biden s-a opus cand a castigat alegerile. Dar TikTok chiar nu este o aplicatie prietenoasa si acest lucru este oficial.

Niste senatori americani au acuzat TikTok ca urmareste cetatenii americani, dupa ce Buzzfeed News a publicat un raport in care spuneau ca inginerii TikTok din China ar putea accesa datele consumatorilor din SUA, iar datele erau impartasite cu guvernul chinez.

Directorul executiv al TikTok, Shou Zi Chew, a recunoscut intr-o scrisoare ca unii angajati TikTok din China pot accesa informatii de la utilizatorii din SUA, inclusiv videoclipuri si comentarii publice. Dar aceste informatii nu ajung la guvern.

Tot el a mai spus ca legaturile cu ByteDance, compania care se afla in spatele TikTok, sunt limitate, iar informatiile pe care le pot accesa angajatii care nu se afla in SUA sunt de natura insensibila, iar partajarea acestor date ajuta la asigurarea interoperabilitatii globale.

Un senator republican (Marsha Blackburn) spune ca TikTok trebuia sa fie o aplicatie curata de la inceput, dar a incercat sa-si ascunda intentiile in timp. Americanii trebuie sa stie daca datele lor ajung la China comunista.

TikTok mai spune ca lucreaza impreuna cu guvernul SUA pentru a consolida securitatea in jurul datelor de consum, in special a informatiilor pe care Comitetul pentru Investitii Straine le defineste ca fiind protejate.

Mie mi se pare mai interesanta urmatoarea chestie.

In cadrul Project Texas, TikTok se preocupa de dorintele americanilor, astfel: stocarea fizica a informatiilor despre clientii americani va avea loc pe servere americane detinute de Oracle, in SUA. De asemenea, TikTok va folosi cloud american tot de la Oracle. In prezent, tot traficul din SUA este directionat catre Oracle, dar acele date sunt copiate ulterior si pe serverele TikTok din SUA si Singapore. TikTok intentioneaza sa migreze complet pe servere Oracle din SUA si sa stearga informatiile din propriile sisteme.