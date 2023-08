Un nou titlu Delta Force se afla in dezvoltare

Acesta a primit un scurt gameplay trailer si va fi prezentat in detaliu pe 22 august in cadrul evenimentului Gamescon.

Primul titlu Delta Force a fost lansat in 1998 si a fost dezvoltat de NovaLogic, iar ultimul titlu al seriei – Delta Force Xtreme 2 a fost lansat in 2009. In 2012 NovaLogic si-a declarat falimentul si de atunci seria a ramas in aer pana recent.

Un nou titlu se afla in dezvoltare, iar din cele 30 de secunde de gameplay trailer concluzia pe care am tras-o eu este ca putea sa se numeasca la fel de bine si Call of Force: Delta of Battlefield.

Delta Force Hawk Ops va avea o campanie single-player inspirata din filmul Black Hawk Down la fel ca titlul Delta Force lansat in 2003. Va avea si o componenta multi-player, nu are o data de lansare si momentan arata generic.

Este dezvoltat de Timi Studios care are sediul in China si portofoliul contine o serie de titluri pentru mobile.

Va las si un video cu Delta Force Black Hawk Down din 2003 mai jos: