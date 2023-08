Sega a cumparat Rovio pentru 776 milioane de dolari

Sega a cumparat Rovio, celebrul studio care a facut Angry Birds. Desi stiam despre acest lucru inca de la inceputul anului, abia acum a fost finalizata achizitia.

Rovio este un producator mare, dar in principal sunt celebrii pentru Angry Birds. Au mai multe titluri in portofoliu, jocuri de tip puzzle sau jocuri cu mister. Sega este multumita ca primeste o infrastructura pregatita pentru dezvoltarea jocurilor de mobil. CEO-ul Sega a declarat ca piata jocurilor de mobil are un potential deosebit de ridicat, iar Sega are multe jocuri ce pot fi portate pe dispozitivele mobile.