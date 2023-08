Vrei un setup Barbie? Am eu o idee...Razer Quartz

Filmul Barbie a facut furori in toata lumea, iar adolescentele au dat startul la o noua moda. Mai bine zis au readus pe piata rozul. Toata lumea se imbraca in roz, insa de ce sa nu avem si periferice roz? Fiti atenti ce am pregatit pentru voi!

Probabil stiti ca producatorii seriosi ofera si alte nuante la periferice. Le mai gasesti pe alb, gri sau modele personalizate cu un campion dintr-un joc. Insa sunt si periferice roz. Sincer va spun, barbat in toata firea, perifericele roz mi se par senzationale. Schimba cu totul biroul, au alt vibe si e greu de crezut pana nu le incerci.

Razer mi-a trimis un set de periferice din seria Quartz care se ma faca si pe mine la moda, ca tot e Barbie pe toate ecranele. Recunosc, mai aveam o pereche de casti roz cu urechiuse, insa acum am setup complet de periferice roz.

Discutam despre tastatura Huntsman V2 Tenkeyless, mouse-ul Orochi V2 si mousepad-ul Strider. Toate roz precum Barbie.

Editia Quartz de la Razer nu a fost lansata acum, dar consider ca este un moment foarte bun sa va faceti setup-ul mai color, poate pentru voi sau pentru copiii vostri.

Fiind vorba despre Razer discutam despre periferice premium, de buna calitate. In afara de cele mentionate de mine mai sus gasiti o gama larga de produse Quartz (deci nu e roz, e Quartz).

Consider ca un pic de culoare nu strica, iar negrul cu care ne-am obisnuit ani de zile este in continuare o solutie decenta, dar plictisitoare. Mi-ar placea sa vad tastaturi si de alte culori, insa producatorii ofera doar roz, alb si negru in cea mai mare parte.

Filmul Barbie a fost lansat in acelasi timp cu Oppenheimer. Sincer nu am vazut nici unul din ele, insa le voi acorda o sansa dupa ce trece valul asta de pareri de la toti nepriceputii.

Dupa Oppenheimer n-a facut nimeni periferice custom, iar Barbie este clar castigator daca ne raportam la incasari si popularitate. Mira pe cineva?

Ideea este ca rozul este din nou la moda si fie iti place aceasta culoare sau nu, perifericele Quartz Pink Edition de la Razer sunt interesante, arata bine si pot oferi putina culoare camerei in care te joci.

Tastura Huntsman V2 Tenkeyless este senzationala cu noile switch-uri optice red. Sunt poate cele mai silentioase module red testate de mine si Razer a reusit sa implementeze un mic feedback atunci cand tastezi. Fiind liniare inseamna ca au punctul de actionare foarte sus si nu trebuie sa faci o cursa completa pana jos. Este suficient sa apesi 12mm ca sa actionezi.

Apropo, am testat versiunea de dimensiuni complete AICI si cu alte switch-uri.

Silentiozitatea m-a surprins placut, fiind la fel de silentioasa precum o tastatura cu membrana. Fantastic! Ce nu mi-a placut si nu pot sa trec cu vederea este palm restul fara magnet care mai rau de incurca decat te ajuta atunci cand te joci. Se misca, nu sta fix! Macar este super moale si placut pentru munca office.

Mouse-ul l-am testat AICI asa ca nu revin asupra lui. Este doar roz acum. Pardon, Quartz Pink. Castile sunt astea deci nici la ele nu mai revin..sunt foarte bune. Dar haideti sa va arat o poza….

Mousepad-ul este interesant si nu am avut ocazia pana acum sa vad multe modele de la Razer. Am o colectie intreaga de tot felul de modele si sincer nu am cheltuit niciodata bani pe asa ceva. Am 15 modele primite de la tot felul de evenimente, branduri, toate excelente.

Acest model de la Razer le intrece pe toate. Este complet diferit. Sta lipit de birou datorita cauciucului foarte bun, este cusut pe margini ca sa nu se desire iar suprafata cu care mouse-ul are contact este extrem de fina si de placuta. Orice mouse pui o sa alunece perfect. Si in plus este rezistent la apa, deci daca versi suc, bere sau orice altceva o sa fie in siguranta. Il stergi si gata.

Ce parere aveti despre perifericele roz? Credeti ca Razer a facut o treaba buna cu editia asta? Eu sunt convins ca da si sper sa vad si alte culori.

Apropo! Culoarea roz a fost folosita prima data de baieti…