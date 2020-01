Huawei nu mai vrea sa foloseasca serviciile Google

Huawei ori are curaj ori are doua fete si nu stie pe care sa o arate. In cazul in care Huawei ar avea voie sa foloseasca serviciile Google, acestia spun ca nu le vor folosi si ca renunta definitiv la acestea.

Informatia vine de la Fred Wangfei, Contry Manager Huawei Austria. Independenta fata de serviciile Google ar insemna pentru Huawei o mare reusita. Libertatea pe care o vor avea facand acest lucru i-ar putea ajuta in viitor sa dezvolte un ecosistem propriu.

Huawei Mobile Services va fi o noua platforma in care vor intra 3 miliarde de dolari pentru dezvoltare, fiind astfel o a 3-a platorma mobila. Va fi destul de greu sa faca asta, dar tinand cont de numarul mare de utilizatori, de fanii brandului si de pozitia a 2-a pe care o au in clasamentul celor mai bine vandute telefoane, Huawei ar putea reusi.

Voi ce parere aveti? Cum vedeti viitorul Huawei?