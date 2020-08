Toshiba nu mai produce oficial nici un laptop

Toshiba, brand japonez cu o istorie bogata, nu mai produce nici un laptop. Compania a iesit oficial din aceasta piata.

Japonezii produceau laptop-uri inca din 1985 si erau in topuri inca de la inceput. Totusi, in ultimii 10 ani lucrurile s-au schimbat. In 2018, Toshiba a vandut divizia de PC-uri catre Sharp pentru 36 milioane de euro. Sharp a redenumit totul in Dynabook, un nume pe care il purta o veche serie Toshiba. Practic Sharp producea laptop-uri sub brandul Dynabook iar Toshiba detinea 19.9% din noul brand.

Oficial, Sharp a cumparat de la Toshiba partea de 19.9% si compania a iesit oficial de pe piata de laptop-uri. Toshiba a devenit populara prin seriile Portege si Satellite.